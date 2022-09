Hernández es "Campeón Absoluto" del Mr. México

En un hecho histórico para San Juan del Río y Querétaro, Joachin Hernández logró el título de Campeón Absoluto, , en su edición número 70 competencia que se desarrolló en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Con 34 años de edad el originario de Minatutlán, Veracruz, sanjuanense de corazón desde los 4 años, el número del fisicoculturismo agradeció a su esposa y entrenador Octavio Servín el acompañarlo a cumplir su objetivo.

En entrevista para El Sol de San Juan del Río Ricardo dio cuenta del detrás que existió para merecer el máximo galardón en el fisicoculturismo.

El deportista no es ningún novato, empezó desde hace 10 años en esta disciplina, día a día fue perfeccionando para llegar a representar a México en España, Pitsburg, en las Vegas Nevadas. Inició en el CH Club, con trabajo y dedicación comenzó a ver resultados. Para su tercer año se metió de lleno en las competencia motivado por los jueces que le dijeron tenía buena genética, que siguiera adelante.

Por motivos personales en 2017 fue su última competencia alejándose cuatro años de los certámenes. Fue en este 2022 que decide regresar con el apoyo de su familia y Iron Gym Querétaro.

“Regresé el objetivo era volver a ganar el Absoluto, ya había ganado el Campeón Nacional en 100 kilógramos, 90 y más de 100 kilógramos(…) Donde llegan los fisicoculturistas mejor preparados. Fue una edición especial, estuvo bien reñido, bien pesado”, declaró el número uno.

“Lo habíamos planeado para 2023, gracias a Dios, en seis meses lo preparamos. Ibamos viendo como evolucionábamos con el entrenamiento diario y la dieta”

Los meses previos al Mr México fueron de mucho trabajo, el viajar diario a entrenar a Querétaro, de cuidar todos los detalles. El apoyo de su esposa fue fundamental, de su hija de 4 años, ya que lo motivó a seguir la dieta

“Ella es la que siempre está al cuidado Siete meses de dieta, los primeros 3 agarramos volumen, pesando 108 kilos y comenzamos a comer bien para agarrar masa muscular a entrena. Llegué hasta 122 kilos, cuando llegamos a ese tope, empezamos la etapa de definición”, describió el campeón.

La siguiente fase fue la de quitar carbohidratos, calorías, a comenzar a moldear el cuerpo siempre con entrenamiento y dieta.

“ Ya cuando nos acercamos más a la fecha de competencia apretamos más la dieta. La base fue la dieta para tener una buena calidad muscular”, declaró.

Más allá de la fuerza física, estuvo la mental, el tener claro el objetivo para no fallar.

“Tienes que tener motivación, es donde muchos, titubean, ya toman refresco, una galleta, llegas al evento y se nota cuando alguien hace las cosas al cien por ciento cuando no. Tienes que tener una mentalidad de acero, es el lema de nosotros”.

Juachi volvió con fuerza, en lo que va de la temporada lleva ganando el Mr San Juan, la Copa CH, el campeonato nacional, el primer lugar en la más pesada en Mr México.

Al preguntarle qué es el fisicoculturismo para él, dijo.

“ Es una gran disciplina, es mi carrera, lo es todo, gracias a Dios he obtenido muchas cosas, he conocido a grandes personas he salido adelante”.

El manda más recomendó a las nuevas generaciones a llevar un proceso adecuado.

“Un consejo a los que van empezando y que es muy típico que llegan y quieren utilizar sustancias Hay gente que de eso se aprovecha para tener beneficios. Lo primero que tienes que hacer es crecer tu masa muscular, lo primero es entrena fuerte, comer bien, dormir bien, suplementarte bien”.

“Que se asesoren con gente profesional hay mucho charlatán, lo vemos muchas veces las personas entran al gimnasio y creen que en dos meses ya pueden asesorarte, deja que tu cuerpo de. Es una ética de trabajo”, agregó.

“Es un trabajo que se hace diario, es un reflejo del trabajo diario. Hay mucho esfuerzo detrás”.

Cuestionado sobre los mitos que existen sobre el fiscicoculturismo sobre el uso o no de fármacos dijo. Los resultados no son por arte de magia. Se tiene que hacer un esfuerzo para ver resultados.

“Son muchos los sacrificios, primero tienen que entrenar bien, ser disciplinados en nutrición. Tienes que hacerte estudios, limpieza, ser muy responsable con tu cuerpo, si contar con nutriólogo un doctor. Las comidas, los entrenamientos dos horas al día de cardio, es lo que hay detrás”, finalizó