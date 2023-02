Histórica participación en Campeonato Estatal 2023

Luego de 3 días de intensa jornada los atletas de club Caos figuraron en podio dentro del Campeonato Estatal 2023 del estado de Querétaro que se desarrolló en el Estadio Olímpico.

A cargo del profesor Olaf Serrano la delegación la conformaron 16 talentosos y disciplinados deportistas en diferentes categorías desde la sub 16 hasta la sub 23, quienes no se guardaron ni el menor esfuerzo, dándolo todo en cada hit. Quien dio un avance de manera extra oficial de los resultados en donde Germán Soto logró medalla de oro en la prueba de los 80 metros en la Sub 16, además de medalla de plata en lanzamiento de disco, medalla de plata en relevo combinado.

Deportes

Lo mismo Angie Mariel quien logró doble oro, el primero al finalizar en primer lugar los 100 metros en la Sub 23, la segunda presea dorada fue en los 200 metros.

Una gran participación fue la de la deportista Frida Feregrino al quedarse con el oro en la prueba del los 4X 400 en la Sub 18, además de una medalla de plata en los 400 metros.

Gerardo Vallerte se colgó la medalla de plata en los 100 metros en la sub 18, además de medalla de bronce en los 200 metros. Lo mismo Emiliano Alideda en la prueba de Bala, su 16. Plata para Daniel Cruz en los 800 metros de la sub 18,

Triple bronce para Miguel Ramírez en los mil 500, 3 mil y 10 mil metros en la sub 18.

También te puede interesar leer: Medio Maratón de Guadalajara, clasificatorio a Panamericanos y Centroamericanos

El entrenador dio a conocer que se encuentran a la espera de los resultados oficiales, por confirmar la clasificación de 9 atletas a la etapa macro regional.

Es así como Club de atletismo CAOS estaría superando el número de deportistas clasificados con referencia al 2022 cuando 5 atletas formaron parte de la selección estatal, construyéndose como un referente del atletismo estatal, cumpliendo con los objetivos que se trazó.

El próximo reto para los deportistas es 52° Copa Nuevo León con cerca de 10 atletas, que será el 25 y 26 de febrero, para buscar marcas para los eventos nacionales que convoca la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo. Como lo son los campeonatos juveniles sub 18 y sub 23 y el Campeonato Nacional de Primera Fuerza.