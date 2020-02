Hoy tocó perder: Vucetich

La derrota ante América dejó para Víctor Manuel Vucetich un análisis simple y concreto en el que apuntó a la contundencia como la diferencia principal entre Querétaro y los azulcremas.

“Es parte del juego; se puede perder, ganar o empatar y hoy nos tocó perder. Fue un juego fuerte, en igualdad de circunstancias en donde la diferencia fue la contundencia”, manifestó.

Deportes No descarten a Gallos

El timonel de los Gallos fue cuestionado acerca de las caras diferentes que sus dirigidos mostraron con respecto a la visita la semana pasada a Monterrey y lo sucedido con las Águilas. Ante esto, Vuce no entró en detalles y recalcó que cada cita es diferente, esto al tiempo de ser reiterativo con el tema de la contundencia.

“Cada juego es distinto, son equipos y circunstancias distintas. El equipo de ellos capitalizó dos oportunidades y nosotros de varias, metimos una. Se llevan el triunfo con base en esa contundencia”, apuntó.

Deportes Futuro incierto del “Rey Midas”

Finalmente, el llamado Rey Midas negó que haya existido alguna molestia suya con el VAR, aunque no dejó pasar la oportunidad para hacer una crítica al arbitraje de Óscar Macías con respecto a lo que a su percepción, fue una perdida deliberada de tiempo por parte de su oponente.

“En cuestiones de VAR no tengo que reclamar nada. Lo que me molestó fue el tiempo que hicieron y el criterio que utilizan al no amonestar a algún jugador que se deja caer y no te dan el tiempo de más, no compensan. No tienen criterio para saber cuándo un equipo se come el tiempo y quiere sacar de ritmo a su rival. Esa es mi crítica en ese sentido”, cerró.