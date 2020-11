Hugo Oliveras quiere lograr su primer podio

El piloto capitalino, Hugo Oliveras se dijo contento de regresar a Querétaro para la fecha doble de la Nascar Peak México Series, justas en las que buscara el primer podio de la temporada que ha sido complicada, pero en la que ha demostrado venir de menos a más, por lo que confía en que en nuestra entidad se puede conseguir el objetivo y cerrar de muy buena forma su participación en esta campaña atípica del deporte motor.

“En Querétaro vamos a sumar esos puntos importantes y conseguir ese podio en Nascar que no hemos podido lograr. Creo que hemos venido de menos a más, ha habido carreras muy buenas, como por ejemplo San Luis Potosí en donde fue una carrera muy buena, calificamos en cuarto lugar y estuvimos rodando ahí con los líderes, después Aguascalientes no fue la mejor carrera que tuvimos, una falla en el motor y todavía como piloto no al cien, entonces creo que hemos venido en plan ascendente y esperamos que en Querétaro lo volvamos a hacer bien, estoy seguro de que podemos lograrlo” externó el volante del auto #11 de Monster Energy/3M/Quaker State.

Hugo Oliveras reitero que nuevamente correrán sin afición en las tribunas del Ecocentro queretano, sin embargo, ya arriba del auto no se siente la ausencia del público, pues tienen que estar muy concentrados para conseguir el objetivo que se han planteado y sobe todo en esta recta final de la temporada 2020 de la Nascar Peak México Series.

“Se extraña la gente porque siempre son llenos totales, en donde la gente está muy metida y se siente la vibra muy padre, ahora no va a estar, pero arriba de los autos ya no se siente la diferencia, arriba del coche tenemos que estar muy concentrados para sumar esos puntos. Ha estado bastante complicado, afortunadamente la gente de Nascar ha hecho un buen trabajo y se sigue corriendo, haciendo un gran esfuerzo para que la gente lo disfrute por televisión porque no va a haber público y muy probablemente ni en la final, ya nos iremos hasta el año que entra para que la gente pueda vivir todas las carreras en vivo de nueva cuenta” puntualizó Oliveras.