Impulsor del atletismo

El atletismo es una de las disciplinas que exige a quien lo practica dar su mejor esfuerzo, trabajo y dedicación, para prueba de ello está el profesor, Guillermo Jiménez Guerrero, quien con pasión y de manera profesional impulsa este deporte en San Juan del Río, dando enseñanza de su experiencia como entrenador en el Comité Olímpico Mexicano.

Egresado del Tecnológico de Querétaro, estudió en la Escuela Superior de Educación Física donde se especializó en atletismo, al mismo tiempo que estaba en la escuela, en la tarde iba al laboratorio de desempeño físico, en el primer año que estaba hizo unos programas de biomecánica aprovechando lo que había aprendido.

Complementó la teoría con la practica en el COM donde estuvo 3 años trabajando. Luego volvió a San Juan del Río que no tenía aun pista, lo que le hizo ser llamado como juez en el internacional de la Asociación de Atletismo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe (conocida por sus siglas en inglés NACAC) que reunió a las mejores selecciones en Querétaro.

“Decidí empezar el proceso de ser entrenador que era lo que me interesaba. En el proceso de entrenar no había visto atletas, te estoy hablando del 84 en adelante, no había ninguna pista, todo el atletismo de San Juan del Río era correr en la calle, carreras de ruta 5 y 10 kilómetros”, recordó el profesor.

El entrenador Víctor Bravo Orihuela de la Superior de Educación Física le dio la confianza, una vez que Jiménez se acercó y le comentó su inquietud por formarse como entrenador en atletismo. Para el segundo año, ya estaba como entrenador en continua formación con el profesor Serafín Rodríguez quien se fue hacer una maestría a Alemania.

En 1992 formó al ahora Ingeniero Isidro Demenegui Pacheli Rivero, Quien estudiaba preparatoria entrenaban en la cancha de la deportiva oriente para representar a Querétaro en la Olimpiada Nacional de Monterrey con lo que obtuvo una beca en la UVM.

Fue así que, sin tener una instalación propia para el atletismo, hicieron una fosa de longitud en el carril de carrera, pusieron grava para que así entrenara para esa competencia.

A raíz de sus resultados le dieron una beca en la Universidad del Valle de México para que estudiara una carrera en Ingeniería.

El profesor explicó el atletismo requiere de equipamiento, blocks de salidas, vallas, garrochas, colchones de altura, loas varillas, pista.

Con el equipo Williams, el profesor impulsa en el deporte a juveniles e infantiles con entrenamientos en la deportiva oriente.

Para finalizar, el profesor contó que es muy satisfactorio ver a los chicos que quieren superarse.