Inician Gallos Negros temporada en la LFA con triunfo contundente

Gallos Negros de Querétaro arrancó la temporada 2022 de la Liga de Futbol Americano Profesional de México (LFA), con el pie derecho, al conquistar un triunfo contundente en la primera fecha de la campaña, que se disputó este viernes por la noche en Tijuana ante los Galgos, en donde los queretanos salieron con la victoria por marcador de 9 – 33,

Este primer encuentro de la temporada se realizó en el Estadio Caliente de Tijuana, en donde la leyenda del boxeo mexicano, Julio César Chávez fue el encargado de dar la patada inicial, que se convirtió en un pase, para así dar por inauguradas las actividades de este año, así como dar paso a las acciones de este compromiso entre las dos nuevas franquicias.

Los fronterizos iniciaron a la ofensiva, pero poco les duró el gusto luego de que Fernando Espinoza interceptará a Stefan Lorenz, quarterback de los Galgos, por lo que en la primera serie ofensiva no consiguieron nada, pero en su segunda serie al ataque, los de Tijuana consiguieron un gol de campo de 36 yardas por conducto de Paul Ortiz para abrir el marcador de este encuentro 3 – 0.

En este primer tiempo las defensivas fueron las grandes protagonistas, por lo que el marcador no se movió y los Galgos de Tijuana se fueron al descanso con la ventaja, mientras que los dirigidos por Félix Buendía trataron de ajustar algunas cosas para conseguir el objetivo de salir con la victoria, pues quedaban dos cuartos por disputarse y el marcador no era tan abultado.

Los queretanos consiguieron el objetivo de darle la vuelta al marcador en el tercer periodo de este encuentro, en una jugada especial en donde Josué Martínez conectó un pase a Aldo Rodríguez para la anotación de los queretanos, quienes fallaron el punto extra para ponerse 3 – 6 y a partir de ahí no volvieron a soltar la ventaja, apoyados por la defensiva, quienes provocaron un fumble de los fronterizos que fue capitalizado con la segunda llegada a las diagonales ahora con Sebastián Olvera a pase de Diego Pérez y ampliar la ventaja 3 – 13.

Galgos ya no tuvo respuesta en este encuentro, ante unos queretanos que se mostraron dominantes a la defensiva, por lo que no permitieron nada a los de Tijuana, que a la defensiva se veían también muy frágiles, lo que ayudó a que los queretanos continuarán sumando puntos en la segunda mitad, hasta quedarse con el triunfo de manera contundente de 9 – 33, pues los Galgos llegaron a las diagonales en los minutos finales, pero no alcanzo para evitar la derrota.