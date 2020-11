Interlagos renueva contrato con F-1 hasta 2025

Sao Paulo, Brasil | AFP.- El circuito de Interlagos en Sao Paulo será la casa de la Fórmula-1 en Brasil al menos hasta 2025, dijo el gobernador del estado paulista, Joao Doria, en un anuncio que cerraría las puertas de la carpa grande al controvertido autódromo en Rio de Janeiro.

"El autódromo internacional de Interlagos fue confirmado como sede del Gran Premio de Brasil de la Fórmula-1 por los próximos cinco años", dijo Doria en una rueda de prensa en Sao Paulo.

El gobernador aseguró que el alcalde de la ciudad de Sao Paulo, Bruno Covas, firmará la renovación del contrato con el promotor estadounidense Liberty Media. El vínculo contractual finalizaba este año.

"Las negociaciones se realizaron con base en la existencia de una pista aprobada por los pilotos y aprobada por los equipos y que ha sido la sede de Brasil para la Fórmula-1 durante más de 30 años", agregó Doria.

La F-1 no respondió de inmediato a un pedido de confirmación de la AFP.

La renovación del contrato cerraría las puertas a que la competición aterrice en Rio de Janeiro, con un proyecto cuestionado porque implicaría deforestar parte de un bosque tropical para construir el autódromo.

El último obstáculo para el inicio de la obra es la aprobación de una licencia ambiental.

El plan es respaldado con fuerza por el alcalde de Rio, Marcelo Crivella, y el presidente de Brasil, el ultraderechista Jair Bolsonaro, rival político de Doria. Aunque tiene la oposición de ambientalistas y del séxtuple campeón mundial Lewis Hamilton.

"Es una gran victoria para la ciudad de Sao Paulo, es una gran victoria para el estado de Sao Paulo y es una gran victoria para Brasil", aseguró el gobernador.

"No hicimos especulaciones, no hicimos proyecciones artificiales, no prometimos inversiones que no podrían ser hechas", agregó.

El consorcio Rio Motorsports seguirá en los trámites para construir la pista en Rio, que cobijaría carreras de motos y "otros proyectos", explicó a AFP una asesora de la entidad.

El circuito de Interlagos está incluido en el calendario provisional de la F-1 para 2021, que tiene un récord de 23 carreras. La pista acoge a la carpa grande de forma ininterrumpida desde 1990, salvo este año, cuando se canceló por la pandemia.

El organigrama debe ser aprobado por el consejo mundial de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), cuya próxima reunión se celebrará el 16 de diciembre.

La carrera de Sao Paulo está programada para el 14 de noviembre de 2021 y su realización depende de la firma de ampliación o renovación de contrato, precisa el calendario.

