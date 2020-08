Invitan a vivir la experiencia Ready For Trail

El corredor Wilibaldo Martínez Tenorio invitó a la población a no dejar pasar la oportunidad de conocer la Sierra queretana a través del senderismo. Contó parte de lo que vivió en el arranque de Ready For Trail.



El originario de Toluca, quien aprecia a San Juan del Río, pues en el 79 realizó sus estudios en esta ciudad, ya está listo para vivir una aventura más en el running.



“Buscaba una carrera de preparación a la carrera Caballo Blanco en la Sierra Tarahumara, con un poco de dificultad de correr no sólo por competir sino estar en contacto con la naturaleza de mucha prueba con uno mismo, menos competencia con otros y más competencia con uno mismo”, explicó.



Después del éxito de la primera fecha de Ready For Trail en Amealco, ya se tiene listo el próximo destino para los amantes del senderismo, carrera y naturaleza, será en Peñamilller lo que promete ser de nuevo una gran experiencia.



“Para mí fue extraordinario sobrepasó las expectativas que tenía. Solo pensaba correr y me encuentro con un día lleno de actividades muy sanas y formativas como yoga, cae muy bien del ejercicio pesado de correr”, expuso el corredor de 60 años de edad.

Ready For Trail tuvo además una parte formativa que en Amealco junto a los Bomberos de San Juan del Río, impartieron cursos de primeros auxilios, con el fin de instruir al corredor qué hacer si se tiene un accidente



“Fue un día bien equilibrado, llegamos con los tiempo justos, tienen una organización estupenda, están al pendiente que uno esté bien. Seguramente vamos a seguir con ellos”, agregó Wilibaldo.



Ready For Trail preparó dos grupos uno para senderismo y el otro para Trail runner el que hizo 16 kilómetros de carrera siempre con la idea no de un primer lugar sino de convivir y estar con la naturaleza.



Ready For Trail promueve además de una vida saludable el cuidado con el medio ambiente pues en Amealco plantó algunos árboles como forma de regresar a la naturaleza un poco de lo que ha dado.



“De las cosas muy gratas es el servicio social que pretenden tuvimos oportunidad de reforestar un poquito, seguramente sirven, aunque sea en mínima parte en cambiar la mentalidad de que la naturaleza está para servirnos y que es ilimitada”, describió el corredor.



Wilibaldo es un corredor amateur que gusta de este deporte desde siempre. Pese a las lesiones que tiene se sintió muy seguro pues en el equipo de Ready For Trail contó con gente profesional que estuvo atenta si necesitaba algo.



“No todos somos expertos, pero ellos que sí lo son van pendientes, van diciéndonos que se puede esperar, las dificultades de la carrera eso hace que uno se sienta seguro es muy bueno que haya personas con experiencia deportiva para acompañar a otros”, agregó.



Los deportistas podrán vivir esta experiencia en medio de la naturaleza ahora en Peñamiller.