Javier Alcántara pilar en Cuervos de San Juan

La fuerza de un equipo se encuentra en el trabajo en conjunto entre coaches, jugadores y directivos, Javier Alcántara Sosa es un pilar de Cuervos de San Juan del Río como coordinador ofensivo de las categorías varonil y femenil.

Detrás de los triunfos y el crecer de Cuervos se encuentra el carácter y experiencia que Alcántara entrega en los emparrillados.

“Me involucro en el futbol americano a muy temprana edad por mi hermano mayor jugando en un equipo de la Ciudad de México llamado Bucaneros”, contó quien tiene por deseo repetir las emociones que el futbol americano ha dejado.

“Recuerdo que cuando llegue a vivir a San Juan del Río en junio de 2006, de regreso de mi trabajo pasaba por Pablo Cabrera y me llamó la atención ver a un equipo de americano entrenando”.

Después de unas semanas se detiene a ver el entrenamiento, se acerca a un señor que también está viendo el entrenamiento y le pregunta quién era el dueño.

“El señor me dice ¿para qué?, le comento que yo jugué en México y que también fui coach entonces se presenta y me dice que es él, Nabor Juárez. Me lleva en ese momento con el head coach y le dice ya tienes coach de línea ofensiva, así llego a Cuervos”, detalló Javier.

Siendo el futbol americano uno de sus mayores intereses Alcántara ha desempeñado horas de esfuerzo por compartir sus conocimientos con los jugadores, motivándolos a dar su máximo esfuerzo en todo momento.

“El mensaje a los jóvenes que sean entren al cien por ciento que si empiezan un proyecto lo hagan al 110 por ciento eso los llevara al éxito dentro y fuera del emparrillado”.

El coordinador definió el futbol americano como un deporte cien por ciento formativo.

“El mejor y como disciplina y en la vida misma. Son muchas las experiencias, pero hay dos que no puedo olvidar, en un juego en la categoría juvenil contra el Tec de Monterrey, campus Irapuato, en un juego muy reñido que se fue a tiempo extra con una intersección con nuestro jugador que se regresó a anotación dándonos el triunfo”, expuso el Cuervo.

Con un bagaje rico de anécdotas recuerda que cuando se logró el campeonato fue en una temporada que llega con Cuervos a la final sin una sola derrota, siendo head coach de la categoría midget, a esta se suman otras más chuscas, tristes y muy felices.

El coordinador llamó a los jugadores a continuar cuidando de su salud, con la esperanza de pronto volver al emparrillado y hacer lo que más les apasiona que es jugar futbol americano.