Jesús Barragán, peleador extraordinario

Jesús Barragán Ledesma es un ejemplo de disciplina y tenacidad, referente del Mua Tai con 10 años dentro de las artes marciales, quien representará a México en el Mundial de Tailandia y el Panamericano de Brasil. En su visita al gimnasio Guerreros de Tequisquiapan dio cuenta de sus planes a futuro.

El originario de Santa Rosa Jáuregui, Querétaro no descuida su preparación pues tiene como reto representar a México a los Panamericanos en Brasil, así como al Mundial de Tailandia.

Deportes Exitoso seminario Muay Thai

Su carrera se destaca por peleas pactadas ha participado en el nacional WAKKO en la que quedó en 2o lugar para quedar seleccionado por medio del profesor Nick Reyes.

“Había una vacante, todavía no tenía el contacto para participar en esas ligas, cuando lo conocí le gustó mi manera de pelear y mi compromiso me dijo de la vacante en mi peso y me motivó para desempeñarme”, describió.

Uno de los organizadores le exentó porque las clasificaciones ya habían sido gracias a él fue clasificado, lo conoció en un seminario, este vio su manera de trabajo, estuvo entrenando con él y ganó su consentimiento.

Pese a las dificultades que trajo la pandemia no se detiene, motivado a seguir adelante a pesar de lo duro que se pueda ser esta situación.

“Cuando se vino la pandemia mi carrera se vio trunca en gran medida, mi negocio, pero hay mucha gente que sigue creyendo en mí que me dio apoyo a todos ellos un fuerte abrazo, con nada podría pagarles el hecho que estén ahí”, explicó el peleador.

Deportes Taekwondoínes fueron aprobados

Por ello agradeció a las personas que lo han apoyado a quienes llevó en su corazón.

“Agradecerles por estar en todos mis objetivos, sólo no lo hubiera podido lograr y llegar a donde estoy, vamos a la mitad de donde queremos estar. Gracias a las personas que me han apoyado me han dado una palabra de aliento, patrocinado sin ellos no sería posible esto, para ellos todo mi cariño”.

Extendió el reconocimiento a los profesores José Silva Herrera, quien lo introdujo al camino de las artes marciales, con quien tiene el mayor record de sus peleas, una gran persona.

“Gracias a Dios está en mi vida y lo estimo mucho. Después estoy con el profesor Ricardo Shey López y Michael Reyes, me han ido floreciendo en este arte a los cuales les debo mucho”, explicó.

Para el peleador le gusta mucho de las artes marciales el aspecto de la milicia ser como un soldado hacer siempre lo posible por cumplir, si bien no con una orden pero si con un objetivo, con un compromiso para con uno mismo los suyos. Que me da la capacidad de servir y proteger.