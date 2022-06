¡John Cena está de fiesta! El más grande de la WWE cumple 20 años como profesional

La superestrella de la más grande de todos los tiempos está de fiesta. John Cena cumple 20 años desde su debut en la compañía de wrestling de mayor prestigio a nivel mundial y para celebrarlo estará presente en la emisión de Raw de este lunes.

Actualmente, el ‘Marín’ tiene un contrato parcial con la WWE y no tiene mucha continuidad en el encordado, su última presencia se dio en el SummerSlam del 2021, hace poco menos de un año.

Su carrera en el cine comenzó a ganar notoriedad y los altos mandos de la empresa le permitieron lanzarse hacia el estrellato por la gran lealtad que siempre ha mostrado, sobre todo por ser una de las figuras más rentables en el cuadrilátero y a nivel marketing. Nunca hizo falta que tuviera un turn heel, por sí mismo es amado por niños y adultos.

Nadie tiene duda de que John Cena es una de las máximas figuras del mundo luchístico, pero el gran legado que ha obtenido con 16 títulos mundiales (empatado con Ric Flair) se quedó a nada de no ocurrir, el gladiador debutó en el 2002, sin embargo, con un personaje que quería caerle bien al público en las diferentes ciudades que se presentaba, no logró despegar nunca. Se sabe que un rap fue lo que salvó su carrera.

«WWE solía hacer una serie de recortes a finales de noviembre y mediados de mayo, me dijeron que sería despedido durante los recortes navideños porque no estaba funcionando«, declaró el luchador en la serie WWE Ruthless Aggression.

«Estaba en mi última gira europea. Viajábamos todos en el mismo autobús y escuché a un grupo en la parte trasera. Todos estaban rapeando para matar el tiempo, dije: vamos a probar. Stephanie McMahon estaba en la parte delantera del bus y me preguntó cómo era capaz de recordar todo eso. Le dije que pensaba en palabras y se me ocurría sobre la marcha. Íbamos en camino a tomar el siguiente vuelo, ella tenía una lata de atún y me pidió hacer un rap con ese objeto. Después me dijo ‘¿Te gustaría hacer esto en televisión?’. Le contesté que sí de manera inmediata.

El primer campeonato de John Cena en la WWE llegó en el 2004, cuando se coronó en WrestleMania 20 como Campeón de los Estados Unidos, logró ese primero oro al derrotar a Big Show y a partir de entonces no pararía nunca de recolectar cinturones, hasta convertirse en el máximo ganador de títulos mundiales junto a otra leyenda como Ric Flair.

A pesar de que John Cena logró mantenerse siempre como uno de los luchadores más queridos por el público, fue hasta el 2008 cuando logró quedarse con su primer Campeonato Peso Pesado, un título mundial que le logró arrebatar a Chris Jericho en Survivor Series.

Así mantuvo su camino lleno de éxitos hasta que en enero del 2017 igualó la cifra mágica de 16 títulos mundiales, lo hizo al sumar por décimo tercera ocasión el Campeonato de la WWE, lo logró al derrotar a AJ Styles en Royal Rumble y perdería ese título ante Bray Wyatt en el elimination Chamber de ese año.

La ocasión en la que John Cena estuvo más cerca, recientemente, de convertirse en el máximo ganador de campeonatos mundiales en la WWE fue justamente en el SummerSlam de 2021, cuando perdió en la lucha estelar del evento ante Roman Reigns, quien puso en juego el Campeonato Universal de WWE.

Hasta el momento, John Cena presume de tener 13 Campeonatos de la WWE, tres Campeonatos Mundiales Peso Pesado, cinco Campeonatos de los Estados Unidos, dos Campeonatos Mundiales de Parejas y dos Campeonatos de Parejas de WWE.

