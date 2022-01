Juan Pablo Sánchez ilusionado de iniciar año en La México

El matador de toros Juan Pablo Sánchez se dijo ilusionado de iniciar el año toreando en la Plaza México y que mejor que en un cartel bastante atractivo, en el que además tomará la alternativa el queretano Juan Pedro Llaguno, pues destacó que hay toreros jóvenes que vienen empujando fuerte y eso los obliga a todos a mantenerse en buen nivel.

Juan Pablo Sánchez destacó que su presentación en la Plaza México, será con la que inicie el año y que mejor que hacer en un cartel alternando con Antonio Ferrera y en la toma de la alternativa de Juan Pedro Llaguno, lidiando seis astados de la ganadería de Xajay, que están bien presentados por lo que serán de mucha exigencia para sacar su mejor toreo en esta oportunidad.

Deportes Juan Pedro Llaguno antes de la alternativa dará lo mejor en León

“Es una corrida muy bonita (la del 29 de enero), sobre todo con la ilusión de volver a la plaza México, creo que es una oportunidad para refrendar el triunfo de la primera parte y siempre muy ilusionado de volver a la plaza México y en un cartel muy bonito, también que inicio el año en esa plaza y es un aliciente muy importante”.

Posterior a este festejo en el coso taurino más importante del país, el oriundo de Aguascalientes se presentará en León y en los carnavales, destacando que serán cinco o seis corridas las que tendrá en este inicio de año, lo que lo tiene muy ilusionado, al tiempo que dijo que no hay fecha para torear en Querétaro.

“Gracias a Dios, este inicio de año lo tengo lleno de festejos, con una gran ilusión, primero voy a México, luego a León, voy a los carnavales y hay otra corrida que está por confirmarse, entonces voy a tener entre cinco o seis corridas en plazas muy importantes, ferias importantes entonces es muy ilusionante lo que hay por delante. Yo estoy para torear lo que haya, ir a Querétaro me ha gustado mucho, he ido bastante de novillero, entonces yo estoy para torear donde me contraten, por el momento no hay nada”.

Deportes “Me llevo mentadas”: Manuel Garrido

Respecto a la alternativa que tomará el queretano Juan Pedro Llaguno el 29 de enero en la Plaza México, señaló que es parte de una camada de jóvenes matadores que vienen empujando fuerte, lo que refleja el momento que vive la fiesta y que obliga a los que ya tienen experiencia, a no relajarse, pues de lo contrario los podrían quitar de los carteles.

“Creo que hay una camada de toreros nuevos, bueno ya matadores de toros que están próximos a hacerse y que vienen arreando muy fuerte, entonces por un lado te das cuenta que la fiesta está más viva que nunca, que hay un gran nivel y una gran competencia entre los matadores y los próximos matadores de toros y por otro lado está también ese recuerdo de que no puedes equivocarte un solo día porque vienen tres o cuatro jóvenes matadores arreando fuerte que te pueden quitar de carteles”.