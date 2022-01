Juan Pedro Llaguno antes de la alternativa dará lo mejor en León

El queretano Juan Pedro Llaguno, se encuentra ilusionado de torear lo que será su última novillada este fin de semana en León, Guanajuato en la que se entregará al cien por ciento para que los aficionados queden contentos, incluso lo apoyen a finales de este mes cuando tome la alternativa en la Plaza México, una situación que lo tiene lleno de sentimientos, pero trata de estar tranquilo para hacer bien las cosas, sobre todo en el cierre de su carrera como novillero.

“Muy nervioso, muy ilusionado y, ante todo, muy agradecido de que mi última novillada pueda ser ahí en León en una gran feria. Sin este paso de novillero que he tenido durante estos años, creo que no llegaría de esta gran forma a mi alternativa. La ganadería de San Martín, es una ganadería a la que fue muy de chiquito, últimamente no he tenido la oportunidad de ir, pero me ha gustado mucho de siempre. Poder tomar la alternativa en ese cartel, en la plaza más importante de México, es una gran responsabilidad, pero vamos paso a paso, todavía me queda una novillada en León en donde voy a dar mi cien por ciento y pues ya después viene la alternativa”.

Juan Pedro Llaguno reiteró que como novillero es complicado tener actividad, debido a que hay muy pocos festejos no solo en México, sino en todo el mundo, por lo que hay que aprovechar cada oportunidad que se tienen para darlo todo y demostrar que tienen lo necesario para figurar en el ámbito taurino.

“Es inmensamente difícil poder torear como novillero en cualquier parte del mundo, se dan pocas novilladas, pocas oportunidades y hay que aprovechar al mil por ciento cada novillada para poder triunfar y que te anuncien en la siguiente”.

Estos últimos compromisos, la novilla del 22 de enero en León y la toma de la alternativa en la Plaza México el 29 de enero, tienen a este queretanos con los sentimientos a flor de piel, por lo que el apoyo de la familia y de la gente cercana es muy importante, pues lo han ayudado a estar tranquilo previo a estos festejos.

“Yo creo que les transmito mi emoción, mis nervios, pero siempre intentan mantenerme más tranquilo, pero uno como torero que se pone por delante y todo está siempre mucho más nervioso y con los sentimientos a flor de piel, son miles de sentimientos los que se juntan porque uno no quiere que le pase nada nunca, pero hay que jugarse la vida, hay que darlo todo y son cosas que a uno le pasan por la cabeza y que a mi familia, a mi gente alrededor intenta mantenerme más tranquilo”.

Respecto a la alternativa, señaló que el cartel en el que está anunciado es muy bueno, además de que el testigo en esta oportunidad será el matador Juan Pablo Sánchez, con quién tiene una gran relación y lo considera como uno de los toreros más importantes del país, lo que le da un toque muy especial a la fecha que será a finales de este mes.

“Muy ilusionado y muy responsabilizado de poder tomar la alternativa en ese cartel, me encanta el cartel, la verdad llevo relación con el matador Juan Pablo (Sánchez) y se me hace un torerazo, es una de las figuras de México que me encanta como torea y como persona sobre todo es muy buena persona”.