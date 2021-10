Jugadores están comprometidos

En reunión los representantes de los equipos de la Liga de Futbol Soccer Tequis con Emmanuel Zamorano titular de la dirección del deporte, Héctor Carbajal de Protección Civil, J. Guadalupe Olvera, presidente de la Liga Soccer Fut de Tequisquiapan anunciaron el regreso de las acciones este domingo 24 de octubre una vez que se mantiene el escenario A de la pandemia.

“El acercamiento de la Liga ha sido constante en la intención de cómo activar, en conjunto con la Dirección del Deporte, garantizando la seguridad de ustedes. Hay medidas que tenemos que seguir prevaleciendo independiente de que hayamos cambiado al escenario A, seguir con los filtros sanitarios”, expuso Héctor Carbajal por Protección Civil

Con las nuevas disposiciones de la Secretaria de Salud nos regulan a un 30 por ciento de ocupación en los eventos deportivos como el futbol. Quiere decir que no hay que bajar la guardia, que les vamos a pedir y trabajar de la mano el dar cumplimiento a las acciones.

“Hemos estado previendo la forma de cómo trabajar para apoyarnos mutuamente, dar cumplimiento y que no haya un rebrote de enfermedad. Afortunadamente los periodos de vacunación que tenemos un porcentaje alto estamos en un 90 por ciento de la población, nos genera condiciones para poder regresar al campo, no estamos exentos. Les pedimos el cuidado de ustedes como el de las personas con las que conviven día a día. Que la gente que nos acompaña en las gradas no bajemos la guardia”, agregó.

El profesor Guadalupe Olvera dijo la Liga de Futbol Soccer está comprometida en el partido más importante contra el Covid. Que con ayuda de todos se saldrá adelante.

El director del deporte anunció que una de las indicaciones por el mandatario Antonio Mejía es estar en coordinación con esta liga una de las más importantes de la Región.

“Hoy en día estamos muy contentos en el sector deporte porque podemos volver a las canchas. Hay que mantener la organización la comunicación, regresar con todas las medidas necesarias, el cuidado. El poder tener todos el certificado de vacunación nos va a servir para el tema sanitario”,expuso.

