Jugadores son cada vez mejores en cancha de futbol

Diversión y mucho aprendizaje es lo que viven los futuros campeones en el campamento de futbol que se lleva a cabo en Kancha Soccer San Juan del Río, donde desarrollan sus habilidades en cancha, sumando experiencias y haciendo nuevos amigos.

A cargo de la dirección de los profesores Lizbeth Noguez, Carlos Martínez, Francisco Román Urías y la psicóloga Shankara Parga, los pequeños crecen en el deporte, teniendo situaciones reales de juego que aporta al tema formativo.

Deportes

A una semana de tres de preparación, los jóvenes han dado muestra de que tienen aptitudes para saltar al alto rendimiento. “Se lleva a cabo en diferentes áreas, la parte práctica, teórica, charla de análisis de jugadas, además el área de psicología, con estrategias para su máximo rendimiento”, detalló la profesora Noguez.

Participan los jugadores de las categorías sub 10, sub 13, sub 15 y sub 18, en un programa impulsado por Gindar, para llevar el juego al siguiente nivel en entrenamientos con directores técnicos profesionales, con visores presentes en el campo para abrir puertas al profesionalismo, así también mejorarán su rendimiento mental y emocional, a cargo de especialistas en el ámbito deportivo.

Es una excelente oportunidad para los pequeños de divertirse y hacer amigos en un ambiente de sana convivencia, se desarrollará de las ocho de la mañana a las doce del día.