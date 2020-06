Juran no llevarse a Gallos Blancos

Ante los rumores de una posible transformación de Gallos a los Potros del Atlante, la nueva directiva negó rotundamente que esté dentro de los planes esa posibilidad, Gabriel Solares, quien es el titular del certificado de afiliación del equipo, afirmó que los Gallos no se mueve de la ciudad.

“La ciudad de Querétaro es una ciudad exponencial, hoy la institución va en crecimiento y la realidad es por todos conocidos que los Gallos son de Querétaro, los colores y la tradición no se compran este equipo no se puede mover, es importante decir que todo lo que haremos es para continuar con este equipo por mucho tiempo pero sin la afición no podemos, necesitamos que toda su gente esté con su equipo”, afirmó.

Deportes Se llena de Potros el gallinero

Y reiteró que la confianza de la gente se la tendrán que ganar para apagar los falsos rumores, “sabemos que la confianza se gana, pero tampoco no se puede perder por rumores sin sustentos que han salido de que se mueve el equipo a otro lugar, les pedimos que no abandonen a su equipo, sabemos que hay mucha incertidumbre y eso nos refleja que la afición está preocupada por su equipo y los verdaderos dueños de este equipo no somos directivos, son ustedes la afición”.

El nuevo presidente deportivo, Manuel Velarde, confirmó que Alex Diego será el nuevo entrenador de Gallos Blancos y Carla Rossi será la encargada de dirigir al equipo Femenil.

En cuanto al Bono Gallo, aseguraron que habrá compensaciones para los aficionados que lo adquirieron y que debido a la pandemia se vieron afectados, “estamos trabajando para ver de qué manera podemos compensar a todos los aficionados, sabemos lo difícil de la pandemia pero buscaremos algo para recompensarlos”.

CONFIRMADO ALEX DIEGO

El nuevo Presidente Deportivo, Manuel Velarde, confirmó que Alex Diego será el nuevo entrenador de Gallos Blancos y Carla Rossi será la encargada de dirigir al equipo Femenil.

“(Alex Diego) Sí está confirmado, la próxima semana lo estaremos presentando con su cuerpo técnico, tendrán que pasar las medidas sanitarias y viajar a Querétaro (...) Carla Rossi también es un hecho”.

BONO GALLO

Aseguraron que habrá compensaciones para los aficionados que adquirieron el Bono Gallo y que debido a la pandemia se vieron afectados, “Estamos trabajando para ver de qué manera podemos compensar a todos los aficionados, sabemos lo difícil de la pandemia pero buscaremos algo para recompensarlos”.

REFUERZOS

Manuel Velarde hará un análisis junto con el cuerpo técnico para determinar quienes serán los jugadores que lleguen al plantel y quienes son los que abandonen al equipo, de igual manera buscarán la renovación de algunos jugadores que terminan su préstamo con el equipo.

Deportes Querétaro dijo adiós a la eliga

“Realizaremos un análisis de los planteles que tenemos en primera división y en el equipo femenil para saber que jugadores se quedan y ver como formaremos estos proyectos”, dijo.

Uno de los proyectos de la nueva directiva es buscar a jugadores queretanos para que conformen el primer equipo, por eso buscarán proyectar las fuerzas básicas que han dado frutos en los últimos años.

GREG TAYLOR

Existe inquietud acerca de que un representante de futbolistas sea parte de la directiva de Gallos, por lo que esto fue lo que respondió, ““No la daña (la imagen del equipo) en lo más mínimo, los inversionistas han cumplido cabalmente con los reglamentos de FIFA, en el caso de Manuel que era representante de jugadores pero que dejó de ejercer hace dos años al igual que Greg, la realidad es que son gente de futbol y que saben mucho de esto”, dijo Gabriel solares.

ADEUDOS

Hay jugadores, como Jair Pereira, que tienes hasta tres meses de adeudo tras la pandemia, por lo que la nueva directiva tratará cada caso específicamente para darle solución junto con la administración anterior de Gallos, que era Grupo caliente.

Deportes Vucetich fuera de Gallos Blancos

“Cada uno de los casos de la pandemia es distinto, la realidad que no estamos informados de ese tema, tenemos que hablar con la anterior administración para tratar de resolver esos problemas, tenemos que revisar puntualmente cada uno de los casos”.

HORARIOS

El horario de los partidos de Gallos será analizado y hablado con las televisoras que transmiten al equipo, pero también tomarán en cuenta lo que diga la afición para determinar una decisión, “Ya no hay horarios fijos en la Liga MX, tenemos que sentarnos con las televisoras para ver que pasa y escuchar a la afición que es lo que quiere y hablar con la Federación”, dijo

Aún con contrato vigente con la marca deportiva mexicana Charly, por lo que seguirá siendo el patrocinador de Gallos, luego de los rumores de la llegada de la marca Kappa a Querétaro.