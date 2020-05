Juventud de aniversario

Un día como hoy pero de 1976 el conjunto jugaba su primer partido oficial lo que sería el inicio de una familia deportiva en la que se han formado grandes jugadores, teniendo entre sus filas a futbolistas de primera división.

La iniciativa de formar un equipo fue de Alfredo Trejo quien tuvo visión en proyectar a los jóvenes talentos.

Deportes Fundadores se enfrentará a Jaibos

En entrevista para el Sol de San Juan el fundador contó tuvo algo de pendiente por tanta juventud que había, puro chamaquito de los cuales no tenían cabida en los demás equipos por lo joven que eran.

“En el 76 me decidí a formar todos aquellos chamaquitos porque no tenían cabida, en Tequisquiapan no había liga más que en San Juan del Río, por eso me anime a formar el equipo, eran puros jovencitos, yo jugaba en el equipo grande”, contó el pionero de Juventud.

Deportes Sacaron tres puntos

Trejo siempre creyó que ese equipo iba a ser uno muy grande que iba a durar muchos años, hoy es toda una realidad.

A 44 años de ese primer juego el equipo se mantiene promoviendo los valores del trabajo en equipo, la disciplina, el juego limpio y el amor por el deporte. Vistiendo en un principio los colores representativos de Tequisquiapan verde y amarillo para luego optar por los colores rojo y blanco que los caracteriza.

Deportes Premian a campeones

Teniendo la visión de que Juventud fuera un equipo grande fue que el combinado se planteo ganar sus primeros campeonatos para luego ser uno de los equipos más fuertes a quien siempre se le veía en las finales.

Como regalo de estos 44 años, el fundador solo pide como regalo que el equipo siga siendo una familia y que más jugadores formen parte del futbol.

Deportes Fundadores mantiene buen paso

De estos 44 años el profesor J. Guadalupe Olvera García tiene la fortuna de estar 43 años dentro, primero como jugador después como organizador del equipo, ahora sus hijos Julio, Enrique, José Israel se han hecho cargo de una segunda generación con la integración de una tercera generación de su nieto Paolo Olvera Gil con 8 años de edad en el equipo infantil

La historia del equipo es muy amplia en sus filas han estado figuras como Margarito González ex futbolista profesional de Gallos Blancos, Sergio Rodríguez Pulido de las Fuerzas Básicas del América.

Deportes Consiguen dos puntos

Su escudo está conformado por 9 estrellas de los 9 títulos que posee.