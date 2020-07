Kaleb Quijada y su pasión ciclista

Kaleb Quijada Miranda es una promesa deportiva que desde los 8 años ha figurado en el podio en el ciclismo. Con varias medallas en Olimpiada ha representado a México en Estados Unidos en el ciclismo

El deportista con 17 años de edad se define como una persona competitiva que siempre gusta llegar a una meta, con una visión ambiciosa por llegar a Juegos Olímpicos. Como lo hizo en Dallas, Texas cuando subió al podio en primer lugar y en Austin ocupando el segundo puesto.

En el ciclismo inició a los 6 años, lo que empezó como algo recreativo fue tomando fuerza para llegar a la selección.

“Mis papás querían hiciera deporte. Mi papá, Salvador Quijada Ríos era ciclista de más joven, empecé a competir a los 7 años a ganar campeonatos estales, de ahí seguí. A los 11 años llegué a mi primer nacional fue donde obtuve mi primer lugar nacional en categoría infantil. Después pasé a Juvenil, era de los chicos es muy difícil el cambio de categoría, en el segundo año obtuve una medalla de oro en la Olimpiada Nacional, eso me motivo mucho a seguir. Siempre estuve entre los primeros 5”.

Kaleb tiene por motivación ser uno de los grandes como Peter Sagan, participar en los campeonatos mundiales ser parte de la selección para representar con orgullo a México en las grandes vueltas como la Vuelta a España.

“Por la pandemia no podía salir a entrenar, estaba restringido los primeros días estaba bien pero pasando el mes fue aburrido. En lo personal me gustan que las cosas sean movidas, lo que provocó que mi desempeño deportivo haya bajado muchísimo”, contó.

“Al saber que las competencias se pospusieron no hay una fecha exacta ha hecho que me desmotive ya que no hay compromiso por la Federación a saber qué fechas van a haber”, agregó.

Kaleb agradeció a su familia por apoyarlo en el ciclismo, pues es consciente que muchos jóvenes no han tenido esa oportunidad. Siempre estar a mi lado es algo que valora.