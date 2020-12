Kiara consigue pase a Hiroshima

Rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024, Kiara Guerrero Gutiérrez consiguió su boleto a Hiroshima al ganar con México la competencia que se desarrolló virtualmente por “FISE Sport Festival”. La deportista mostró en videos saltos y escalonadas de gran dificultad pero sobre todo creatividad lo que le permitió el boleto a Asia.

Kiara contó que las semanas de cara a la competencia han sido de mucho sacrificio que cambió su entrenamiento.

“Ahora está más fuerte la parte física como la parte de crossfit, de ejercicios funcionales, de protección, más que parkour, ahora tengo que ganar más masa muscular, también en la parte mental para estar más que preparada a la competencia de Hiroshima”, detalló.

Deportes Kiara Guerrero de las mejores en Parkour

El calendario de la deportista está sujeto a cambios por la pandemia, por ahora tiene la competencia de Hiroshima y Montpellier en Francia.

“Tentativamente tengo dos competencias en Estados Unidos y Copa del Mundo, están viendo las fechas”, detalló la multimedallista.

Apenas en octubre Kiara se ubicó dentro de las 8 mejores a nivel mundial en la competencia virtual de la Federación de Parkour en la modalidad Freestyke. Avanzó progresivamente en las etapas del certamen para ubicarse en el top 8 entre Japón, Francia, Rusia.

“Trabajé mucho para llegar a ese nivel y llevarme un buen lugar, ojalá las demás competencias sean presenciales, en cuanto a los deportes es muy diferente competir con un video a en vivo, la adrenalina todo lo que implica una competencia internacional lo quiero vivir, pero estoy contenta con esta competencia, fue bastante interesante”, expuso.

“A veces te la tienes que creer, yo no me la creía hasta este 2020 de que puedo llegar muy lejos, cuando me la creí fue que empezaron a pasar mejores cosas”, declaró.

Deportes Kiara Guerrero en competencia

En medio de la pandemia la deportista ha tenido que recurrir a entrenamientos de resistencia para progresar en retos de dificultad.

“Me siento muy feliz de evolucionar y seguir teniendo retos en mi carrera como atleta, espero seguir compitiendo”.

Kiara continua firme al igual que en sus saltos con miras a representar a México en Japón en el 2021.