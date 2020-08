Kiara Guerrero con la mira en Japón

Kiara Guerrero Gutiérrez se mantiene fuerte para representar a México en el mundial de parkour que se realizará en Japón, una vez que existan las condiciones seguras, encaminándose a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La originaria de San Juan del Río toma el reto que lleva el aplazar la competencia con firmeza, pues en su mente está el lograr avanzar.

“Sueño con poder estar en las olimpiadas de 2024, en Francia, donde nació mi disciplina, sueño con ese evento y poder representar a las mujeres de mi deporte, sueño con estar ahí, con lograr algo grande en mi comunidad en parkour como disciplina, me gustaría dejar una huella grande en el parkour a mediano plazo”, declaró la seleccionada nacional.

Deportes Disciplina en el taekwondo

Kiara empezó en 2015 en el parkour, primero como una forma recreativa que más tarde, en el 2018, sería ya una profesional, empezó a participar en competencias siendo muchas veces la única mujer.

Agradeció a sus papás que aunque no estaban seguros en dejarla practicar en este deporte, han sabido entenderla y apoyarla.

“No habría podido ser posible si no fuera por su apoyo, mi entrenador Moisés Ramos, que es la persona que me ha guiado desde hace 5 años, a mi entrenador Gabriel Mendoza, que me ha ayudado como atleta de alto rendimiento desde hace 2 años, a formarme a crecer, y a las personas que empecé en San Juan Arturo Camarena, Said Espinoza, Hugo Javier, que han sido las que han construido”.

Kiara decidió por el parkour porque desde muy chiquita sus papás le inculcaron el deporte, hizo diferentes actividades durante toda su infancia y parte de su adolescencia, pero ninguno la llenaba al 100 por ciento .

“Ninguno me gustaba más que unas cuantas semanas y con el parkour fue muy diferente porque sentí que ya lo hacía desde muy chiquita, pero ahora ya tenía un nombre, tenía una comunidad, tenía una identidad por así decirlo. Me gustó mucho por toda la filosofía que hay detrás del parkour que es mucho de hermandad, de ayudar, de ser fuerte para ser útil, de no competir sino ser tu mejor versión y competir con tus mismos miedos y tus mismas incapacidades”, contó en entrevista.

A Kiara le gustaría que haya más comunidad de parkour de mujeres, que logren muchas cosas, que haya más apoyo en el deporte, “seguir en esta disciplina el resto de los días, llegar a los 100 años y poderse mover sin ningún problema”, finalizó.