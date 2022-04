La gimnasta Mayte Galindo consigue pase al nacional

Daniela Mayte Galindo Nieto del Club Danessa subió a lo más alto del podio en el selectivo de gimnasia que se desarrolló en El Tintero, Querétaro consiguiendo así el pase a Juegos Nacionales de CONADE para representar a San Juan del Río en lo que fue una ardua competencia de mayor exigencia no sólo físicas sino en llevar a bien los protocolos de sanidad.

“Fue muy duro para poder llegar a un nacional, todos hemos pasado por tiempos difíciles, pero siempre hay algo que es bueno en mi caso es ir al nacional”, compartió la gimnasta.

Galindo es una de las gimnastas más avanzadas del club sanjuanense, quien busca consolidarse entre las mejores a nivel nacional. Recientemente ganó la Copa Daniel Corral que se llevará a cabo en el Centro de Congresos de la capital queretana.

Deportes Daniel Corral visitó Danessa San Juan del Río

Los Nacionales 2022 serán el escenario en donde Galindo pondrá a prueba la experiencia que obtuvo en el pasado evento que se llevó a cabo en Guadalajara en el que figuró en el top 9.

Con la guía de la directora Marxy Arlette Flores Ibarra, la seleccionada avanza en el camino a formar el representativo nacional para eventos internacionales.

“Estamos súper felices, el objetivo se cumplió calificamos a campeonato nacional, sacó primer lugar en todos los aparatos, prime lugar en All Around. La verdad es que estoy súper feliz, subió sus notas a comparación de la Copa Daniel Corral. A darle porque vienen cosas mejores esta historia no termina”, declaró la directora de Danessa Marxy Arlette Flores.

El trabajo que realizó en las semanas anteriores dio resultado. La gimnasta se muestra más fuerte tras recuperarse del Covid-19.

Daniela forma parte del club Danessa, de complexión delgada pero fuerte de carácter. Participa en el Nivel 8 Categoría D. Su valentía la ha llevado a destacar en las pruebas de salto, barras, vigas, piso en el All Around.

Es así como la gimnasta sigue su objetivo, el camino a mejorar en competencias y subir en el ranking nacional con miras a competencias internacionales. Ha ganado múltiples primeros lugares como en Copa Gilling en donde ganó 2º lugar en barra, 2º lugar en salto, 4º lugar en piso.