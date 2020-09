La Mirada de Fernando Reyes|Tricking

Se trata de una mezcla de movimientos acrobáticos con artes marciales y técnicas de parkour. El origen de esta disciplina se remonta a los años 60, en los torneos de artes marciales de Estados Unidos donde los estilos de karate y tae kwon do eran muy populares en su formato de competencia “tradicional”, sin embargo, un grupo de competidores con varios años de experiencia, comenzaron a explorar las posibilidades de integrar movimientos de una mayor dificultad acrobática a los fundamentos del arte marcial tradicional.

De esta forma, nació una rama de competición con movimientos alejados de lo tradicional, saltos y patadas espectaculares, combinadas con técnicas de capoeira, tae kwon do, karate, break dance, wushu, gimnasia, parkour y más. Esta disciplina continuó su desarrollo y se popularizo a inicios del año 2000 en torneos Europeos de artes marciales, donde las ramas de competencia de “kata libre” fueron aprovechadas por participantes como Steve Terada, Matt Emig, Mark Canonizado – y una larga lista de artemarcialistas extremos – para mostrar sus habilidades.

En Querétaro, el deporte o disciplina del Tricking va cobrando fuerza poco a poco. Se abre paso a través de un grupo de entusiastas jóvenes que han decidido perfeccionar sus capacidades físicas para entregarse a esta práctica. Jesús Antonio Lostalo es uno de ellos.

“A mí la acrobacia me gusta y me apasiona porque me hace sentir una libertad indescriptible, libre incluso de la fuerza de gravedad, es el estar suspendido en el aire por unos micro segundos me da ese gusto y esa sensación, es increíble”.

Añade que otro motivo para practicar esta disciplina es el superarse física y mentalmente, vencer las barreras personales e inventar más combinaciones de movimientos, cada vez mas complicados. Cabe señalar que tales movimientos requieren gran fuerza, precisión, memoria muscular, agilidad y elasticidad entre otras habilidades que se adquieren solo con entrenamiento y disciplina.

Para Diario de Querétaro, mostro algunos de sus mejores movimientos como saltos mortales, backflips, la complicada y espectacular patada de 540° y otras combinaciones en esta sesión fotográfica, invitando a los jóvenes a practicar esta disciplina y entrenar para mejorar físicamente y también a un nivel personal a través del deporte.