Las Artes Marciales en apoyo a salvaguardar vidas

Ante los acosos y ataques que sufren las mujeres en la calle, el saber defensa personal se ha convertido en una necesidad, para apoyo de las personas que han vivido alguna agresión está Cross Martial Academy que ofrece clases de defensa personal y artes marciales enseñando a cómo actuar ante situaciones de riesgo.

Ada Pagola es una practicante de la defensa personal y artes marciales desde hace 8 años. Empezó con el maestro Iván Villafuerte, siendo alumna en la bujinkan (el arte marcial ninja). Ahora con Cross Martial con los maestros Misael Osornio Rosales y Víctor Hugo Barrón Osornio aprende de la basta experiencia que tienen los sensei en las artes marciales, MMA, así como en las técnicas de boxeo y pateo.

“Practicar lo que son las artes marciales te brinda mucha confianza, seguridad más que nada. Es una triste realidad que en la sociedad en la que nos encontramos, así como hay gente muy educada hay gente que no, nos topamos con todo. Practicar defensa personal te da seguridad en la calle. Sé cómo defenderme de alguna agresión, ya no me siento tan vulnerable”, contó la joven quien lamentablemente ha vivido desagradables experiencias de acoso, incluso en taxis.

Deportes Promueven Defensa Personal

Ada quiere que más jóvenes, mujeres, también hombres, no sufran violencia y puedan realizar sus vidas sin miedo. Hizo la invitación a tomar el taller que se estará llevando el domingo 20 de marzo en las instalaciones de San Isidro.

Taller que pueden tomar incluso desde niños, gente mayor. No hay límite de edad o de condición física, así seas alto, chaparro, delgado, lo que importa es que te mantengas a salvo de alguna agresión.

De la tradición de los maestros, Soke Hatsumi, sensei de Japón, Iván Villafuerte Amezcua que se encuentra en el Castillo de Chapultepec, Dahishihan, cinturón negro 15vo Dan de San Luis Potosí, han enseñado a los titulares de Cross marciales en favor de salvaguardar a las personas enseñan técnicas para defenderse, usar lo que esté al alcance ante un ataque, un robo, de una pareja.

El taller se ofrecerá a participar el 20 de marzo a las 10:00 horas en el Club Deportivo Nogales, para todos, para apartar un lugar comunicarse al 414 105 84 84 o al 427 122 06 71