Las carreras le cambiaron la vida a José Antonio Villegas

El Querétaro Maratón y en especial el deporte, ayuda a cambiar vidas, tal es el caso de José Antonio Villegas quien cuenta con 58 años y estará participando en esta edición en la distancia de los 10 kilómetros, señalando que el correr le ha ayudado a bajar 20 kilos y mejorar en todos los sentidos en su salud, además de motivar a sus hijas a hacer ejercicio y alimentarse sanamente.

“En febrero de este año pesaba casi 100 kilos, ahorita peso 80 kilos, me he quitado o dejado de cargar un garrafón de agua y lo he hecho gracias a la carrera y a una buena alimentación, entonces no cuesta, la coach a nosotros nos cobran 100 pesos al mes por entrenarnos y vamos martes y jueves, es un entrenamiento de dos horas y el cambio en el cuerpo es muchísimo, el azúcar la traía en 110, ahorita la traigo en 89, la grasa visceral ya bajó muchísimo, los triglicéridos bajaron, mejora la salud completamente, aparte de la diversión es la salud”.

Este corredor queretano, forma parte del equipo Red Runners y luego de recoger su kit, señaló que la preparación para esta carrera fue durante cinco meses, además de que ya tuvieron la oportunidad de recorrer la ruta que se correrá el domingo, la cual está muy padre, aunque si manifestó que hay que tener cuidado en el centro de la ciudad con los adoquines, pero le gustó que en esta ocasión pase por el centro de la ciudad la distancia de los 10 kilómetros.

Deportes Arranca la fiesta deportiva con el Querétaro Maratón 2022

“Estamos con Red Runners y nos preparamos durante cinco meses para la carrera, nuestro coach aquí esta y la verdad hemos estado muy a gusto. La ruta me encanto, ya la hicimos, ya la recorrimos, hicimos una hora con quince minutos, me gusto mucho el centro, pasar por el centro es muy bonito, pero si hay que tener mucho cuidado con los adoquines, porque hay muchos que están dañados, entonces es ir corriendo con mucho cuidado, pero esta muy bonita la ruta, está muy bien hecha”.

Respecto a lo que opina su familia de que este corriendo, señaló que están contentos e incluso se han motivado también para hacer ejercicio y bajar de peso, destacando que la clave es además del ejercicio, levar una alimentación saludable, lo que no significa gastar mucho, sino saber comer con lo que se tiene en casa

“Mi familia, todos están muy contentos, mis hijas motivándose, ya son grandes y alguna de ellas esta pasadita de peso y se motiva a hacer ejercicio, estar en actividad y comer bien, que no significa comer caro, sino verduras, ensaladas, el huevo, la proteína, es muy bueno eso, saber comer”.