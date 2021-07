Legendarios de la Lucha Libre

vLos gladiadores Sombra Astral, Kato Kung Lee, Príncipe de Seda y el referee Padrino de la Muerte cargan en hombros con el legado de la lucha libre.

Sombra Astral originario de la Ciudad de México como un luchador que se ha hecho frente a los obstáculos que se han presentado por la pandemia, el estar fuera de los encordonados no es una opción.

Kato Kung Lee, originario de Cuba, forma parte del roster de Coliseo Morelos. / Xóchitl Guerrero El Sol de San Juan del Río.

El gusto por la lucha nació desde que Sombra Astral era un niño, si padre fue también peleador, lamentablemente él tuvo un accidente, chocó y ya no pudo seguir.

“Fue quien me transmitió todo, desde ahí me fui formando, todavía nos falta mucho que recorrer”, recuerda el luchador.

Kato Kung Lee, originario de Cuba forma parte del roster de Coliseo Morelos. Ahora que se han retomado las funciones se ha presentado en múltiples arenas tanto en México como en Querétaro.

Padrino de la Muerte inspiró su nombre por luchadores de los 70. / Xóchitl Guerrero El Sol de San Juan del Río.

Kato Lee es un peleador profesional desde hace 26 años, quien porta el nombre Kato autorizado por la viuda del Sr. Lozano original.

Su disciplina lo ha llevado a estar dentro de los mejores de la lucha libre. A mediano plazo tiene por planes luchar en el interior de la República, retomar el viaje a Japón que por cuestiones de pandemia se tuvo que aplazar.

De igual forma Príncipe de Seda, nieto de Huracán Ramírez, Don Daniel García es un referente de la lucha con 15 años de peleador profesional quien tiene por reto continuar con enalteciendo la dinastía García, seguir demostrando de qué está hecho.

Príncipe de Seda continúa enalteciendo la dinastía de Huracán Ramírez. / Xóchitl Guerrero El Sol de San Juan del Río

El hecho de formar parte de una familia de gladiadores dijo ha sido una responsabilidad un orgullo.

“Venir de una familia como lo es mi abuelito, mi tío Matemático, mis primos Matemáticos, Matemático II QPD. Es toda una responsabilidad llevar el nombre, no me abren las puertas al contrario me ponen obstáculos y está bien porque tengo que demostrar lo que estoy hecho”, explicó.

Príncipe de Seda debutó en la Ciudad de México en la Eduardo Molina contra Pinocho desde entonces no ha dejado de aprender de la lucha y ver como esta evoluciona.

Sombra Astral hace frente a los obstáculos. / Xóchitl Guerrero El Sol de San Juan del Río

Mientras que el referee Padrino de la Muerte agradeció a la afición de Querétaro por seguir la lucha libre.

“Estamos en un proyecto que USA BOT donde está gente de Irapuato, Querétaro, Ciudad de México. Esperamos no sea la primera visita”, contó el referee.

De su labor sobre el cuadrangular, dijo es la autoridad arriba del cuadrilátero.

Deportes Gran trayectoria

Originario de la Ciudad de México empezó a entrenar en la arena cuando tenía 16 año a la arena, que pertenecía a Raúl Reyes “El Morita”.

Padrino de la Muerte inspiró su nombre por los luchadores de los 70 que se llamaban Los Hermanos de la Muerte en la actualidad están sus hijos quienes continúan con el legado de esa dinastía. Además porque fue padrino de lucha del Hermano Muerte II por el que reafirmó su nombre.