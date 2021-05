Listo el rol de juegos para el fin de semana

La Línea y Fuentezuelas abrirán como locales las acciones de la categoría Especial de la Liga de futbol Soccer de Tequis “Lic. Jorge Kahwagi Gastine”, para retomar el torneo a las 9:00 horas en lo que será la jornada 4.

Juventud le hará los honores a Deportivo Cerritos en el campo Hacienda Grande. Mientras que Español enfrentará a Racing en Bordo Blanco a las 11:00 horas.

Mesa de Carros NB jugará a La Furia FC en el campo la Milpita en el Barrio de San Juan.

En la categoría Libre Real Del Ciervo enfrentará a Cruz Azul en el campo El Ciervo en Ezequiel Montes a las 12:00 horas. Deportivo San Antonio hará frente a Deportivo Inter Higuera en el Cárdonal en Ezequiel Montes a las 9:00 horas. Mientras que Deportivo Guadalajara contra Gallos Santillán estos jugando como locales a las 9:00 horas. Xajay contra Deportivo Levi´s en la Laja a las 12:00 horas. River Plate contra Atlético la Trinidad en Milenio 2000 a las 11:00 horas. Milang HG contra Deportivo San Joaquín en Hacienda Grande a las 12:00 horas.

En la categoría Intermedia Maguey Verde recibirá a Pumas Querencia al mediodía del domingo, Real Guadalupano hará frente a Bravos en el campo Juárez a las 11 horas, Deportivo Tequis contra Gavilanes en la deportiva Emiliano Zapata a las 9:00 horas, Deportivo Peñarol contra 11 Lobos en el Barreno, bordo Blanco en punto de las 9:00 horas, Real Magdalena contra Deportivo Aztecas en Juárez a las 9:00 horas, Atlético Piedras Negras contra Saprissa en Piedras Negras cuando el rayo del sol esté en la cúspide de las 12:00 horas.

En la Segunda A Dortumnd contra San Joaquín en Los Cerritos a las 9:00 horas, Liverpool contra As Roma en El Sabino en el partido programado a las 9:00 horas, Galácticos contra Tortuga en la Tortuga a las 9:00 horas, Deportivo Veredas contra Cataluña en La Cruz de Piedra, Hidalgo 12:00 horas, Deportivo Juárez contra Nueva Generación en el Campo Nuevo a las 11:00 horas, FC Dinamo contra Velez en la Gasera a las 9:00 horas, Atlético de Cubos contra Galaxy la Laja en la Noria de Cubos, Colón a las 12:00 horas. Deportivo Thepe contra PIMS FC en la Antena a las 9:00 horas.

En la Segunda B, Atlético Hacienda jugará en casa frente a Vodka Jr a las 8:00 horas, Deportivo Orion contra Cobras en Bordo Blanco a las 9:00 horas, FC Albatros contra Delfines en La Querencia a las 9:00 horas, Leones Negros contra Deportivo Fátima en Coca Cola, Ezequiel Montes a las 9:00 horas, Deportivo Misterio contra Napoli FC en el campo sintético de la deportiva a las 9:00 horas, La Presa FC contra Deportivo Holanda en la Presa, Hgo a las 12:00 hhoras, Deportivo El Ciervo contra F.C Sombrerete en el Ciervo, Ezequiel Montes a las 8:00 horas, Real Santa Fé contra Barbones F.C en la Milpita Barrio de San Juan, Real Hacienda contra Delfines en el sintético de la deportiva a las 11:00 horas, Misioneros FC contra Ajax en Tunas Blancas en Ezequiel Montes a las 12:00 horas.

El titular de la Liga de Futbol Soccer de Tequis, el profesor Guadalupe Olvera informó que el regreso que se está haciendo al torneo está avalado por las autoridades deportivas del municipio. De acuerdo con los reportes en la disminución de contagios.

Pidió a los jugadores responsabilidad en sus acciones, los equipos que pidieron permiso no podrán jugar en este torneo. No se permite registrar jugadores que ya están en otros equipos para no desmantelar a los mismos.

Continuar con los protocolos de sanidad, para no tener problemas pidió a todos participar y cumplir con las indicaciones que emite la secretaria de salud.

Fue en la segunda semana de noviembre que el balón había rodado por primera vez después de 9 meses de inactividad, para la tercera semana se suspendieron nuevamente los encuentros por llamado de Gobierno Estatal hasta que existieran mejores condiciones. Será este fin de semana cuando se retome los encuentros teniendo como escenario A de acuerdo a la información oficial del estado, mismo que se mantendrá hasta el 26 de mayo.

Para mayor información sobre el registro de contagios que emite la Vocería Organizacional de Covid 19 se puede visitar https://www.queretaro.gob.mx/covid19/