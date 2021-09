Listo para regresar a Querétaro

Jake Cosío se dijo listo y contento de regresar este fin de semana a Querétaro, para disputar la sexta fecha del campeonato en la Nascar Peak México Series, en una pista en la que ha tenido buenas actuaciones, sobre todo en el trazado del circuito, por lo que confía en que podrá realizar buenas cosas en esta oportunidad y cerrar de gran forma la campaña de este serial automovilístico más importante del país.

“La verdad contento de estar en Querétaro, siempre una pista que disfruto manejar, comienza la segunda parte del campeonato, una segunda parte llena de circuitos, uno o dos óvalos, en lo personal es una pista que me encanta, tuve la oportunidad en 2018 de liderar toda la carrera, lamentablemente en la última vuelta nos sacaron, tenemos mucha información, el equipo Havoline Racing ha trabajado muy fuerte, han hecho un gran trabajo, tuvimos una primera parte del campeonato bastante complicada, con muchas malas carreras, pero nosotros con la cabeza en alto, somos optimistas para tratar de tener buenos resultados”.

Deportes Son protagonistas del campeonato

El volante del auto #51 de Chevron Havoline/DOW/Northweek/Car Motion señaló que la clave para conquistar un resultado positivo en el Ecocentro queretano, será el de ser de los más rápidos desde las prácticas, además de que llega motivado y con confianza luego de lo realizado en San Luis Potosí el fin de semana pasado, en donde arrancó en el lugar 28 y finalizó en el séptimo sitio general.

“Salir desde el principio a darlo todo, desde la primera práctica, tenemos una forma de trabajar para Querétaro muy distinta a las demás, tenemos muy buena base, muy buen setting, buena experiencia, en lo personal me siento muy cómodo en esa pista y tenemos que salir desde un principio a dar vueltas rápidas. Afortunadamente en San Luis Potosí regresamos a nuestro nivel, tuvimos un buen ritmo, arrancamos en la posición 28 y llegamos hasta la séptima de la general, eso habla de que el coche tiene un buen balance, que me encontré con confianza otra vez, que es lo más importante, un buen coche, confianza, darlo todo en la pista, ser paciente, inteligente en la carrera y llegar con el coche al final de la competencia con un coche completo”.

Automotriz Piloto queretano buscará revancha en casa

Jake Cosío lamentó que nuevamente la afición queretana no pueda estar en las tribunas de este escenario, asegurando que “lamentable que Querétaro siendo una sede en donde siempre hay lleno total, no tengamos gente, es una pena que no se pueda correr con gente, tenemos la televisión y las redes sociales ahí pueden estar cerca de nosotros”.