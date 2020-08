Llega como líder

La recta final de la Fia Nacam Formula 4 se aproxima, por lo que cada una de las echas se vuelven importantes para los pilotos, destacando que para este fin de semana en el Autódromo del Ecocentro de Querétaro, Noel León llegará como líder de la competencia y tratará de hacer una buena carrera para que no le recorten la diferencia que tiene con el resto de los pilotos.

Deportes Combinan juventud y experiencia

“El Ram Racing/AirBit Club/Roca Acero/Cominvi/Sidral Aga/Red Cola está ansioso de volver a la pista, ha pasado mucho tiempo desde la última carrera en Mérida, contentos por volver a la actividad, llegamos en primer lugar con 199 puntos, la competencia es muy fuerte, tenemos que estar concentrados para que no nos recorten distancia, la ventaja es considerable pero nunca definitiva, será la primera vez que la categoría corra en este autódromo, de mi parte es un tema que no desconozco y eso nos da un plus, vamos a cerrar con todo” apunto Noel.

El Team Ram Racing es líder de la temporada 2019-2020, Noel León quien comanda el monoplaza número 19 acumula 199 puntos, su más cercano perseguidor es el canadiense Nico Christodoulou quien suma 166 unidades, restan tres fechas y la gran final está pactada para la sultana del norte, tierra natal de Noel León.