Llegan pensando en el triunfo

Los pilotos del equipo HO Speed Racing, llegan a Querétaro con la firme intención de llevarse los podios en la segunda fecha de la Nascar Peak México Series 2021, por lo que sin duda estarán trabajando arduamente para conseguir el objetivo el domingo, además de que todos ya conocen el trazado del óvalo del Ecocentro, por lo que confían en que pueden conseguir su objetivo.

Santiago Tovar, volante del auto #26 de Freightliner/Quaker State/Briggs Equipment México/Monster Energy/Glasurit Latam, señaló que en Querétaro busca darle vuelta a la página tras la mala fortuna en Chiapas, por lo que piensa en la victoria, sobre todo, porque enfrentará una pista en la que le ha ido bien desde que inicio su participación en la Nascar México.

“La verdad es que muy emocionado es una pista que desde mis primeras temporadas o desde mis inicios en Nascar me ha gustado mucho, he tenido buenos resultados, correr en Querétaro siempre se siente cerca de casa, desgraciadamente no vamos a tener público, pero así nos ha tocado hasta ahorita, estoy emocionado, listo y preparado para llevarnos la victoria, en Tuxtla no se nos dieron las cosas, un tema en la batería del coche hizo que perdiéramos nueve vueltas en los pits, pero ya pensando en lo que sigue, dándole vuelta a la página y Querétaro es una buena pista para recuperar los puntos que perdimos la carrera pasada”.

Otro integrante de esta importante escudería, es Giancarlo Vecchi, quién consiguió una victoria en la categoría de las Trucks México Series, a bordo de la camioneta #57 de Restonic, aseguró que el objetivo es volver a lo más alto del podio en esta oportunidad, en una categoría que ha demostrado un muy buen nivel, pero, sobre todo, en el que se han dado cita muchos pilotos y Querétaro no será la excepción.

“Estamos contentos, logramos iniciar con el pie derecho, con una primera victoria y agarrarnos de ahí para ir a buscar el campeonato. Hemos tenido muy buenos resultados aquí, hemos estado trabajando muy fuerte para ir a buscar otro primer lugar y es el objetivo de esta carrera. No contar con gente en las tribunas si se siente, no se siente esa energía y se extraña, pero es por seguridad de todos, hay que tomarlo por el lado bueno. Esta bastante competido, vienen bastantes pilotos a esta fecha, todavía se van a presentar más, es nivel muy bueno, todos queremos salir ganadores para seguir el camino de Nascar”.

Germán Quiroga, volante del auto #11 de Monster Energy/Quaker State/Freightliner/Glasurit Latam, externó “no cometer errores y salir bien librados es el objetivo de este fin de semana, sin duda, la mira esta puesta en el título y sabemos que este es un campeonato de doce carreras, no podemos cometer errores, que lo malo se haya quedado en Tuxtla y que podamos salir de Querétaro con la bandera a cuadros, sería maravilloso”.