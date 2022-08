Lo más importante es ganar antes que brillar de forma individual: Diego Willis

El joven armador, Diego Willis, llega a este equipo como una de las grandes promesas no solo de Libertadores, sino de la selección mexicana, pero para él lo importante no es brillar de forma individual sino hacerlo en conjunto para ganar partidos.

“Voy a tener la oportunidad de demostrar mi talento, pero lo más importante es ganar partidos y no lo individual, siento que salir a ganar es lo que debemos hacer antes de ver nuestras actuaciones personales”, dijo.

Llegar a Querétaro es un gran reto y agradece a la directiva de Libertadores por la gran oportunidad de demostrar su capacidad, en los primeros partidos ha sido pieza importante para el plantel.

“Agradezco la oportunidad a los directivos, estoy muy contento de llegar a una organización muy sólida y tenemos el talento para conseguir grandes objetivos”.

Willis a sus 23 años tiene una mentalidad ganadora y es lo que intentará plasmar dentro de la duela junto con sus compañeros.

“Una de mis fortalezas es mi carácter más allá de las cuestiones técnicas, me gusta competir y ganar e intento dar siempre lo mejor al equipo, por eso puedo aportar mucho”.

EL EQUIPO

Jugadores como Jordan Adams y Samardo Samuels quienes ya tuvieron experiencia en la NBA, así como Daniel Amigo, seleccionado nacional y que llega como uno de los fichajes más importantes del equipo.

“El equipo tiene muy buenos jugadores de mucha experiencia, seleccionados nacionales, ex jugadores NBA, hay mucho talento en el equipo y todos ellos saben hacer muy bien las cosas, pienso que podemos conseguir los objetivos que nos propusimos y tener la seguridad que vamos a mejorar día a día”.

Y acerca del entrenador Miguel Volcan comentó, “el coach tiene mucha experiencia, sabe mucho de basquetbol me pide cosas que a mí me gustan, él tiene mucha confianza en mí y yo en él, tiene su estilo de ver el basquetbol me pide lo que le pide a cualquier base, que sea confiable”.