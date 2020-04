López es la número uno

La cadete de infantería, Iris López López se enfoca por ser la número uno tras haber logrado el primer lugar en la tabla general a nivel nacional en la competencia Pentatleta Completo.

La pentatleta contó sus inicios en el deporte militarizado, el interés surgió cuando iba a la secundaría cuando una amiga le habló del pentatlón, antes solía entrenar taekwondo y artes marciales, pero le llamó la atención saber que había la parte militar, la parte ideológica, entonces lo intentó para saber qué se sentía estar en una disciplina más complicada una vez ahí le gustó.

“Fue en abril en 2018 que inicié en la academia, desde que entré me tocó que me designarán como personal del mayor, lo que fue más pesado, cuando me enteré de las competencias como el Pentatleta Completo”, declaró la deportista, quien reciente ganó el nacional de Pentatleta Completo.

Para esta competencia la cadete se trajo el primer lugar en la tabla general a nivel nacional, siendo por mucho mejor que las demás participantes, tanto en lo intelectual y deportivo como en lo militarizado.

Primer lugar en la carrera de los 15 kilómetros con equipo, segundo lugar en la carrera de los 100 metros planos, tercer lugar en declamación, segundo lugar en atletismo, tercer lugar en examen ideológico.

Explicó tuvo el tiempo encima, “la mayoría de los participantes llevaban un año, así que toda las semanas eran de entrenamiento, miércoles y viernes natación , lunes, martes y jueves salir a correr, los sábados por razones personales no podía entrenar pero los domingos era atletismo o la parte ideológica, nos dejaban tarea extra a los participantes, guías, temas, estudiar, rutinas de ejercicio para adquirir resistencia, llevamos una buena alimentación para poder estar en forma”.

Itzel agradeció el apoyo de sus mentores, a sus maestros del CETIS, a su maestra de inglés, quien ayudó con los temas de ideología, a su maestra de cívica, a su familia.

En especial al Sargento II Leonardo Abdiel Rosillo Romero, Comandante de la Sub Zona Tequisquiapan: “todos los méritos son gracias a él, me ha tenido la paciencia y el tiempo de enseñarme y de exigirme así como es con migo es con todos los elementos para lograr una meta”.

La número uno cursa el primer año en el CETIS 142, aparte de estar en el Pentatlón forma parte de la banda de guerra e integra la academia libre de Bomberos. Con 17 años, Iris se ha planeado bien sus objetivos y desea superarse día a día.

“Mis planes es terminar el primer año de preparatoria, acabar con mi academia y dedicarme a ser bombero en lo que termino mi universidad… No es fácil, hay veces en que una persona no puede con tantos compromisos, había veces que me daban ganas de dejarlo, pero volteaba hacia atrás viendo lo que había logrado y me decía piensas dejar todo lo que has logrado solo por un momento que sientes que no puedes. A veces mi familia me decía que para qué seguía, pero he aprendido muchas cosas, he conocido lugares, han sido experiencias, son cosas que se me van a quedar”.

La deportista toma fuerza siguiendo como ejemplo a los soldados a quienes admira porque sirven a la patria, reconoce el sacrificio que hacen al dejar su familia atrás para poder cumplir con su misión.