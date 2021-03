Lucero Ordaz Sinecio, corredora de retos

Lucero Ordaz Sinecio es una apasionada por correr quien ha encontrado en esta disciplina el mantenerse saludable, viajar y formar parte de una gran familia de atletas: La Tribu Correlona. Originaria de la CDMX , pero sanjuanense desde hace 17 años de edad es una mujer que gusta de retos.

La corredora ha llegado a conocer a la master de los rarámuris, de los pies ligeros, Lorena Ramírez Hernández, a Leonel Aparicio.

Inició tomando clases de CrossFit aún costado del Parque de los Guzmán y la mayoría de sus compañeros estaban en un grupo de corredores.

“Me preguntaron que si me gustaba correr y les dije que sí, me invitaron a unirme al grupo y acepté. Iban a tener una carrera nocturna en Teotihuacan y pues que me animo a ir , iba con miedo, nervios pues era mi primer experiencia y no tenía casi nada de tiempo en ese tipo de entrenamiento, si salía a correr pero solo lo que hacía eran como 5 kilómetros más o menos pero aún así quise ir y la verdad fue una experiencia super padre”, describió la corredora.

“Me gustó sentir tanta adrenalina ver tantos corredores de diferentes partes, estados y demás, entonces desde ahí me encantó y dije tengo que entrenar muy duro porque quiero subir a podium fue un reto que me puse”, agregó.

La principal motivación de Lucero está en ella misma, le inspira el subir a pódium, una sensación que cuenta como única y la que ha tenido ocasión de repetir hasta por 3 veces en 5 carreras consecutivas.

“La pandemia para mí no ha sido impedimento para entrenar cuando es algo que en realidad te gusta, y te hace feliz el disfrutar de lo bello que es la naturaleza saber apreciar todo lo bello que tenemos”, agregó.

Con el objetivo claro de volver a las carreras presenciales, Lucero no detiene sus entrenamientos, consiente en mejorar día a día lo que la ha llevado a mejorar en muy poco tiempo, conocer bellos lugares del país.

A los lectores invitó a seguir adelante a no perder el ánimo.

“Hay que salir a respirar aire puro a fortalecer los pulmones y no pensar en las enfermedades , claro tomando las precauciones recomendadas”, expuso.