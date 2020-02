Luchadores queretanos rumbo al preolímpico

Los cinco luchadores queretanos que conforman la selección nacional de la especialidad se encuentran trabajando de cara al preolímpico que se realizará del 12 al 15 de marzo en Ottawa, Canadá buscando su pase a Tokio 2020 por lo que sin duda es muy importante el trabajo que realicen previo a dicho clasificatorio.

Los representantes queretanos que acudirán a Canadá son Fátima Rojas en la categoría 50 kilogramos, Karla Acosta en 53 kilos, Samuel Gurria en 60 kilogramos estilo greco, además de Andrés Vargas en la división de los 77 kilos estilo greco y Luis Gerardo Rivera en los 97 kilogramos de peso en el estilo greco.

Alexis Olvera entrenador queretano manifestó que no es ninguna coincidencia que Querétaro sea el que tenga más representantes en la selección, pues es reflejo del trabajo que se ha venido realizando y ahora se encuentran a la espera de saber si realizarán un campamento fuera de México o continuarán en la Ciudad de México con los preparativos.

“Se nota el trabajo de muchos años, no es coincidencia, no es trabajo de un día para otro, no es trabajo de un año atrás, es un trabajo de muchos años atrás lo que está dando el resultado ahora. Querétaro es el estado que tiene más seleccionados para el Preolímpico. Estamos esperando a ver qué plan de la Federación porque nos comentaron que probablemente había un campamento a Estados Unidos o a Europa, entonces estamos esperando las indicaciones de ellos” explicó el entrenador Alexis Olvera.

Fátima Rojas agradeció el apoyo recibido por parte del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), así como de la Asociación Queretana de la especialidad que preside Jorge Olvera, y de su círculo cercano, para poder alcanzar poco a poco sus metas.

“Me fue muy bien gané todos mis combates por superioridad técnica (en el filtro más reciente). Me siento muy contenta, ya cumplimos el primer paso que es ir al Preolímpico y a pesar de todo, de las altas y bajas he tenido gente conmigo que me han ayudado, por ejemplo, mi papá que es mi entrenador, mi familia, Alexis Olvera que igual me apoya en mi esquina y cuando voy a Querétaro a entrenar con los Olvera, el Indereq me ha apoyado muchísimo”.

Por último, la deportista queretana explicó que ha estado preparándose arduamente bajo la guía de su entrenador Aarón Rojas “ya me estoy preparando, tengo que entrenar muy fuerte porque la competencia es dura, ahorita estoy entrenado en la Ciudad de México y yo creo que iremos a otro país, yo creo que a Estados Unidos a seguir la preparación”.