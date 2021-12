Luis Rodrigo regresa al ruedo

Este sábado por la tarde se llevará a cabo el segundo festejo novilleril en “Campo Bravo” en San Juan del Río, el cual es organizado por la empresa Tauro Espectáculos, compromiso al que el queretano Luis Rodrigo llega listo y con la firme intención de entregarse al máximo, para demostrar que quiere ser figura del toreo y que mejor que hacerlo en su tierra ante familiares, amigos y aficionados que esperan una gran tarde en el cortijo de Campo Bravo.

“Muy ilusionado por regresar a los festejos taurinos, venimos de un año y medio, casi dos, de una situación que nos detuvo a todos, de incertidumbre de no saber cuándo íbamos a volver a vestirnos de luces, valoro mucho el certamen que está llevando a cabo la empresa, porque están poniendo a dos novilleros punteros, que ya han sonado bastante en México y dando la oportunidad en cada cartel a un novillero que no tiene tanta experiencia, es un compromiso importante, una oportunidad que tengo que aprovechar, he estado entrenando en el campo, con diversas ganaderías como Barralva, Pepe Garfias, Palma del Río, en donde el propio ganadero me quiso echar una becerra para poder entrenar, estoy muy agradecido con él, con ese apoyo que me brindó y con la ilusión a tope”.

Luis Rodrigo Nieto, señaló que esta tarde saldrá a darlo todo, para que la gente disfrute de su actuación, pero sobre todo para dejar contentos a los aficionados que pagan un boleto para ver buenas novilladas, por lo que buscará dejarles un buen sabor de boca, al igual que a toda la gente que lo ha apoyado y que ha creído en él en esta corta trayectoria que tiene en el mundo del toro.

“Yo creo que es muy importante pensar siempre en el día a día aunque tengamos ilusión de un futuro, creo que lo primordial es salir a darlo todo en el día que tienes por delante, además de la ilusión que tengo, pues va a ir toda mi familia, mis amigos, hay mucha responsabilidad de corresponderle a ellos y hacer un buen papel, colocarme en la novillada de triunfadores y salir a darlo todo para de alguna manera, ser reciproco con esas personas que me han apoyado, que de alguna manera han creído en mí, sobre todo al aficionado que es el que paga un boleto y es al que hay que dejar contento”.

Luis Rodrigo Nieto compartirá cartel con el rejoneador queretano José Funtanet, los Forcados Amadores de México, Eduardo Neyra, quién es el más experimentado de los novilleros, así como el zacatecano César Pacheco, lidiando cuatro novillos de la ganadería sanjuanense de Palma del Río, propiedad de Don Arturo Lebrija Bailléres, los cuales ya están más que listos en el cortijo.