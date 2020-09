El maratonista Víctor Daniel Martínez Ugalde hizo un cambio a su agenda por la pandemia la cual postergó las pruebas 800 y 1600 metros planos en Bulgaria, que se llevarían a cabo en esta temporada. Sin embargo, la visión del corredor se mantiene positiva, fija en su objetivo para cuando se puedan realizar las competencias.

“No dejar de entrenar de luchar y si logré clasificar, las próximas competencias que vengan para clasificar lo voy hacer, más fuerte cada vez. Lo veo como una oportunidad más para entrenarme. La contingencia paró a todo el mundo, no hay que dejar de entrenar de tener esa mente ganadora que nos mueve, aunque no haya carreras hay que entrenar, ponernos objetivos a corto y largo plazo es lo que nos va a sacar de la zona de confort”, declaró el sanjuanense.

Con 37 años, Daniel dedica su tiempo a sus grandes pasiones, correr y su familia. Egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro, es enfermero por elección y maratonista por convicción, inició en el mundo de las carreras por ser un ejemplo para su hijo y mantenerse en los hábitos de salud.

Su primer maratón lo corrió en 2016 en el que registró 3 horas con 35 minutos, en su último que fue en 2019 redujo su marca a 3 horas con 5 minutos.

“Corrí mi primer maratón porque veía que muchas personas decían corre un maratón y te va a cambiar la vida. Buscaba una vida diferente, sana, que mi hijo me viera bien. Llegué al lugar indicado y el atletismo me ha traído muchas satisfacciones he visto a mi hijo crecer, se alimenta bien, no toma refresco, tiene pensamientos ganadores, quiere correr igual que yo”, contó el corredor, quien recientemente participó en el equipo del maratonista Carlos Hernández quien realizó el Maratón Internacional de Boston.

Daniel tiene posee una personalidad altruista, que no sólo se preocupa, sino que se ocupa de los demás. Con una mentalidad de un campeón y noble corazón.

“Trabajo en un hospital hay casos muy difíciles, no puedo desentenderme, hasta a veces económicamente. Me la paso ayudando a mucha gente. Todos los 6 años de la primaria apadriné a un niño, pagaba lo de la escuela. A los 17 años mi padrastro me corrió de mi casa, no me ayudó, sé lo que se siente estar necesitado de algo, si puedo hacer algo, pasa por mi mente ni más pobre ni más rico si no puedes gastar en algo benéfico para los demás”, expuso el corredor.

Daniel tiene por motivación principal a sus hijos, uno que lo acompaña desde el cielo y que cuida sus pasos.

“Cada vez que llego a las carreras, que cruzo la meta, tengo un cartel que dice hijo te amo dedicado a mi hijo que está en la tierra y en el cielo que me cuida”, compartió el maratonista quien ama la vida, su profesión y ser maratonista.

“Te cambia la vida, te hace más fuerte, te hace conocer amigos, te da fortaleza y te pone en el camino correcto con las personas correctas”.

Daniel posee como mejores marcas en 5 kilómetros 16 minutos con 36 segundos; en los 10 kilómetros, 37 minutos con 40 segundos; en los 21 kilómetros 1 hora con 18 minutos y en el maratón 3 horas con 5 minutos.