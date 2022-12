Maratonista sanjuanense sube a podio

José Roberto Rincón Cruz, originario de San Juan del Río es una persona de retos quien representa con gran orgullo su ciudad a nivel nacional, esta vez ganó el Maratón de Baja California, siendo el primero en cruzar el arco de meta con un tiempo de 2.38.11.

El deportista cosechó el esfuerzo a su trabajo, los meses de preparación y sacrificios. Para El Sol de San Juan del Río hizo un recuento de lo que ha sido el atletismo ya sea en pista o en cerro y de sus planes a futuro.

Con 24 años tiene por principal motivación su familia sus hermanas Cecilia, Yolanda, su madre Ma. Remedios Cruz González. Iniciando su faceta como corredor cuando iba en la primaria.

“Con mi padre que en paz descanse, después ya en tercero mi profesor de educación física le comentó a mi mamá que tenía habilidad para ese deporte”, relata. Sin embargo por la distancia que había de su casa en Rancho En Medio no podía llevar a la Maquío, optando por jugar futbol.

No fue hasta el 2020 justo antes de la pandemia cuando Roberto estaba cursando su segundo año de Arqueología en Chiapas que logró clasificar en Universiada obteniendo su pase al estatal de Campeche.

Regresa a San Juan del Río a finales del 2020, en noviembre conocería a su entrenador, Juan Hernández quien lo entrenaría de forma más profesional.

“De manera más seria. En 2021 empecé a entrenar de 4 a 6 meses, dedicarle tiempo fuerte para cuando estás entrenando de forma seria. Me enfoco en pruebas de mil 500 para registrar su mejor marca 4 minutos con 14 segundo, no hubo la oportunidad de correr un 5 mil. Seguí entrenando me di una idea de cómo eran los planes con quienes están en el medio”, recuerda el atleta.

En agosto terminó la carrera en agosto para irse a trabajar y continuar con sus estudios en Mexicalli, ciudad que lo arropó y en donde se unió al club Astros con Cristian Estrellas.

“Hemos corrido marcas personales en 10 kilómetros, 35:20. Hace unas semanas corrí 33:18 Fue después el Maratón 2 horas que lo cerré en 38 con 11. En abril del 2022 experimenté carreras de trail cada prueba tiene los suyo y hay que aprender”, explicó el campeón.

Dentro de trail ha corrido en Veracruz 50 k. El Cerro Rojo en 50 k llegó a un nivel más fuerte, junto con su pareja, la también campeona corredora Abigail Benjamín, para entrar en un top 12.

En julio en San Cristóbal de las Casas se aventuró a realizar el 64 k superando con las expectativas al ganar el primer lugar en su debut.

El deportista tiene por planes el correr el 30 k en Mexicalli, Desert Trail en febrero, correr el Bajo Cero que organiza la rumorosa en Tecate.

“Me gusta mucho experimentar en cada prueba me he posicionado de mejor forma, no descarto las carreras de calle, como lo fue en el Maratón. No dejar de lado la velocidad en pista. Mi propósito en Maratón en 2023 me gustaría bajar las 2 horas 30, ir bajando sin dejar de lado la competitividad”, detalló.

“Quiero enfocarme en el medio maratón para los trail que se vienen el San Cristóbal de las Casas. No descarto participar en pruebas de pista”, finalizó el egresado de Chiapas de Corzo.