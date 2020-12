Maratonistas sanjuanense cumple un reto más

El maratonista Anatolio Badillo Ugalde cumplió con su propósito de correr los 42.21 kilómetros, teniendo como punto de salida el municipio de Cadereyta para llegar a San Juan del Río, con un tiempo de 3 horas 24 minutos con 24 segundos.

“Es un reto que ya tengo varios años realizando, ya sea en algún evento o por mi parte. Me acompañaron dos personas para el apoyo de hidratación y resguardo en la ruta, una corredora y corredor los últimos 21 km. Me acompañaron para motivación y mantener ritmo de carrera”, declaró.

El también profesor de educación física suma 30 maratones siendo en el que sobresale cuando cruzó la línea de meta en 2 horas 59 minutos, su record personal.

Fue en el mes de octubre cuando recorrió la distancia de 21 kilómetros con un tiempo de en 1 hora con 32 minutos para ubicarse entre los mejores en el Maratón de Aguascalientes, esa vez se trató de la primera carrera masiva en realizarse a 8 meses de contingencia por la pandemia de Covid-19.

Con 10 años en el running, Badillo Ugalde es un referente de disciplina y entrega. Tiene un record de 36 Maratones, en 2016, 2017 y 2018 subió al podio en el Maratón de Monterrey. Lo mismo en Cabo San Lucas, en Morelia, Michoacán, en Durango.

“El Maratón no es nada más decir quiero correr dentro de dos meses y ya, lleva un proceso, el organismo se tiene que ir adaptando fisiológicamente. Me quedó eso de recuerdo, lo corrí, me aventuré fue una aventura, sufrí bastante. A raíz de ahí me puse a ver qué tenía que hacer, documentarme más, hacer algunas experiencias propias del entrenamiento que me fuera dando mejor capacidad de correrlo”, destacó .

Tras una exitosa carrera como profesor de Educación Física, Badillo está jubilado lo que le permite dedicar más tiempo a sus entrenamientos y a la planificación de estos, con 58 años es una persona de grandes retos.

“Agradezco correr que me siento bien, regularmente me hago mis análisis para saber cómo estoy, afortunadamente estoy bien”.

El corredor llamó a los lectores a realizar ejercicio, hacer uso de las medidas que la pandemia requiere, cuidar la salud pues en su experiencia el hecho de salir a correr ha disfrutado mejoras además de conocer diferentes partes de la República, llevar con orgullo el nombre de San Juan del Río a muchos lugares.