Marbán contento por correr en Querétaro

El piloto queretano, Rodrigo Marbán regresó este domingo a las pistas y que mejor que en el autódromo del Ecocentro de Querétaro, en donde consiguió un quinto sitio en una carrera que disfrutó al máximo, luego de estar un año sin actividad, aunque manifestó que no es seguro el seguir compitiendo en lo que resta de la campaña.

“La verdad es que llevaba un año parado, sin competir, ha sido un año que ha sido peculiar, me he dedicado a otras prioridades en mis negocios, ha sido meses de mucho trabajo, que requieren mi atención y dedicación, este año no habíamos estado participando, sin embargo el jueves en la noche me hablo Víctor Barrales diciéndome que tenía una camioneta libre porque su piloto no había podido venir a correr, entonces brinque ante esa oportunidad, la verdad que me sentí muy bien en el ritmo de carrera”.

Marbán estuvo a bordo de la camioneta #13 del ANVI Motorsport y manifestó que desde las prácticas se sintió muy bien, sin embargo, al ser una arrancada por sorteo, las cosas no le favorecieron en dicha situación, pero concluyó la competencia en un quinto lugar que no es nada malo.

“En la práctica quedamos como el cuarto más rápido, la arrancada en esta categoría es por sorteo, entonces nos tocó remontar un poquito de atrás porque nos tocó arrancar en noveno, una carrera limpia, fuimos para adelante, sobre todo muy divertida con chicos muy talentosos los que corren en las Trucks, lo disfrute que es Lo importante y nos llevamos un top 5 que también es muy bueno”.

En cuanto s su futuro dentro del resto de la campaña, el volante queretano aseguró que podría ver actividad en dos carreras más, pues su intención por el momento no es regresar a la actividad dentro de las pistas, sobre todo porque sus negocios requieren de su presencia y de su atención, por lo que no sería posible estar en las dos actividades.

“Yo creo que voy a estar esporádicamente, no teníamos la intención originalmente de venir a participar, pero siendo en casa me dio mucho gusto recibir esa oportunidad y la verdad es que no descarto correr una o dos carreras más en el resto de la temporada porque esta muy divertido, excelente ambiente y siempre muy grato estar en pista”.

Rodrigo Marbán aseguró que si quiere regresar a la actividad en el automovilismo, sin embargo hacen falta dos cosas importantes como lo son “la primera, recursos económicos, ha sido un año complicado en ese sentido y por otro lado he estado trabajando muy duro en mis negocios, entonces, el poder estabilizarse un poquito más y que no requiera que este tanto ahí metido, y poder darme un tiempo de estar corriendo, es lo que más me gusta, lo disfruto mucho, hoy me enfoque en disfrutarlo lo más posible y estoy contento de estar aquí”.