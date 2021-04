Maribel Solís, imparable promotora del futbol

La entrenadora Maribel Solís Santiago es una perseverante promotora del futbol en San Juan del Río, originaria de Santa Rosa Xajay, la profesora lucha para que el futbol crezca y sea una opción para que los jóvenes locales puedan crecer y tener un desarrollo integral en sus habilidades.

“Me siento orgullosa reconozco a todas mis contrincantes, cada momento de dedicación. Espero hacer historia con mis equipos, seguir trabajando, echarle ganas. He participado porque se me dio la oportunidad, me abrieron las puertas”, declaró en entrevista.

Maribel es una mujer de retos a quien le gusta aprender, quien reconozco el trabajo de cada una de las personas que están al frente de los diferentes equipos. Haciendo de cada obstáculo una oportunidad de crecer.

“La mujer no debe conformarse cuando le das oportunidad de triunfar puede salir adelante. El futbol representa un reto, un sueño realizado, cuando tomé la decisión de dejar los libros por un balón de futbol, ahí está mi esfuerzo, las caídas, los golpes, cada momento que no pude pasar con mi familia, cada cumpleaños que no pude pasar con mi familia”, declaró.

“Es bonito reencontrarte con jugadoras, ver cómo has crecido en el futbol, como tratas de que el futbol sigas, me siento orgullosa, agradezco a Dios la oportunidad”, agregó.

La D.T. da oportunidad a que niñas y jóvenes se superen dentro y fuera de cancha. Quien siguió su pasión por el futbol a la edad de 12 años con el apoyo de sus abuelos para dedicarse al balompié. Ha reforzado las filas del equipo Molina dirigido por la señora Sofía Aguilar

“Me siento muy orgullosa, gracias a todos los entrenadores que dedicaron un poco de su tiempo logré alcanzar muchos sueños a lado de varias compañeras como lo son Alma Delia Dorantes, Luz Pichardo, Marisol Rivera, Alondra Ángeles que siempre fueron unas grandes compañeras”.

Actualmente lleva la tutela de los equipos Tuzas Ocampo y Barcelona con el apoyo de los padres de familia y jugadores da continuación a la historia de los talentos sanjuanenses.