Martha Revuelta dice adiós al voleibol de playa

Teniendo como escenario el Portal del Diezmo, la seleccionada nacional, de voleibol playa Martha Revuelta Jiménez anunció su retiro como jugadora élite y un nuevo ciclo en su carrera pensando en realizar clínicas para los sanjuanenses a niños, jóvenes, élite tanto de sala y playa.

“Tengo muchas ganas de hacer proyectos, pensé en San Juan del Río como un área de oportunidad. Hace unos años me invitaron y me encantó aquí. Estuve trabajando en Italia en un campamento de voleibol de playa, desde ese momento me enamoró y dije esto quiero hacerlo en México”, explicó la deportista quien es egresada del Tec de Monterrey en Economía, con Maestría en Perspectiva Estratégica, quien cursa una Maestría en Administración y Ciencias aplicadas al Deporte por la Universidad del Norte.

Deportes Pequeña en edad, grande en espíritu

Martha Revuelta da un paso en el deporte, concentrándose en transmitir su experiencia, los 20 años que representó México en eventos Internacionales, a las nuevas generaciones.

“En estos momentos lo quiero hacer, cerramos una clínica en Puerto Rico a principios de agosto, estamos platicando con el estado de Morelos, pensé también aquí en San Juan del Río y gracias a la Secretaría de Desarrollo Económico para poderlo desarrollar aquí en San Juan del Río” resaltó la ex seleccionada nacional quien hace apenas una temporada jugó con el equipo mexicano quedando a nada de clasificar a Tokio.

“Perdimos la final contra Cuba, después de esto tenía sentimientos encontrados, no sabía si iba a jugar otro ciclo al final decido que ya dí todo en el deporte. 20 años se dice fácil, entrenar 7 horas al día, también una lesión en mi rodilla izquierda, creo los tiempos van cambiando, los deseos son diferentes, también hay que darle paso al talento juvenil. Pensé podría con otro ciclo pero al final no sentí dándolo todo otros tres años” declaró.

Deportes Presidente de Libertadoras emocionado con inicio de temporada

Pensando en el desarrollo de los talentos juveniles, en apoyar a las nuevas generaciones es que Martha tomó la decisión de continuar con su pasión del voleibol pero desde otra área.

“Muchas personas pensarán que el voleibol de playa tiene que ser en la playa y no. Los eventos más espectaculares se hacen en una plaza de toros, enfrente del Palacio Municipal, entonces me encantaría traer un evento aquí, también incentivar el deporte que el talento de los jóvenes de San Juan del Río se pueda desarrollar”, expuso la jugadora quien continua en planes para hacer realidad las clínicas.

Martha Revuelta Jiménez es originaria de la Ciudad de México empezó a jugar desde pequeña porque sus papás fueron seleccionados nacionales. A los 10 años ya estaba en equipo y desde los 14 años en selección. Desde el 2016 es asesora financiera y agente de seguros

“A veces dedicarse al deporte no alcanza y esto me permitía hacer las dos cosas, actualmente lo hago pero no es mi pasión pero lo que aprendí en mi carrera lo puedo utilizar para hacer muy buenas cosas en el deporte ”finalizó la deportista.