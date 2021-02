Martillo llama a no bajar la guardia

En medio de la pandemia el campeón estatal de kick boxing, Martín “Martillo” Ángeles Arteaga trabaja por cuidar su salud en espera de que se dé el cambio de escenario para seguir adelante y participar en los próximos torneos.

El originario del municipio de Tequisquiapan, busca el equilibrio en sus entrenamientos y su trabajo como técnico en mantenimiento en la empresa Coca-Cola.

El campeón señaló son muchos los beneficios de practicar el kick boxing.

Deportes El “Canelo” Álvarez peleará en febrero contra Yildirim en Miami

“Tanto físicos como mentales, eres más fuerte de ayuda a estar alerta, te mantienes sano, claro está que a veces hay lesiones por el tipo de disciplina que son golpes pero creo que en todos los deportes las hay tal vez menos pero vale la pena si es lo que te apasiona. En lo mental te ayuda a concentrarte a no tener límites a superarte en cada entrenamiento, además de que te enseñas a valorar las cosas y tener un respeto hacia los demás”, describió.

En Guerreros Lobo Martín ha encontrado una segunda familia en donde siente que el apoyo es mutuo.

“Es el lugar donde puedes agarrar tus guantes y olvidarte de tus problemas por un momento, ya que el nuestro instructor tiene una bonita forma de sacar lo mejor de nosotros no es nada consentidor ahí se va a entrenar y no hacer dramas eso es bueno y de lo mejor que me pudo pasar”, expuso.

Desde muy pequeño a Martín le gustaron las artes marciales, ya que en su familia su papá practicaba Wu_Shu y de ahí agarró el gusto por los deportes de contacto.

“El primer instructor que tuve fue mi papá ya que el me inculcó el gusto por estás disciplinas, después tuve la oportunidad de conocer a instructor Ismael Carmona que fue con quién entrene Wu_Shu, y de ese mismo equipo después me entreno el profe Jesús Tapia y Eloir Ochoa, y por cuestiones personales y de trabajo deje de verlos y ya fue cuando coincidí con el instructor Eduardo de Guerreros Lobos”.

“No me fue difícil cuando me uní a Guerreros Lobos ya tenía el gusto de conocer al instructor Eduardo Ramírez González y cuando nos volvimos a encontrar él me invitó a formar parte de esta bonita familia”agregó.

Fue en el 2018 cuando se presentó la oportunidad de participar en el torneo estatal para que Ángeles Arteaga consiguiera el cinturón de campeón estatal.

El peleador agradeció a su familia quien es su principal motivación, por las alegrías y apoyo que lo han llevado a dar su máximo esfuerzo. A sus profesores Ismael Carmona, Jesús Tapia, Eloir Ochoa, Eduardo Ramírez González por compartir sus conocimientos y llevarlo a ser mejor.

Ángel llamó a los lectores, a no tirar los guantes seguir trabajando con las medidas que ya sabemos.

“No echemos en saco roto todas las indicaciones, solo así podremos salir adelante, fuerza para todos, los mexicanos también sabemos hacer las cosas bien”, finalizó.