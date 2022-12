Martín “El Zurdo”, pionero de Sultanes

Martín “El Zurdo” Carmona Sánchez nació el 4 de noviembre de 1948 en la cañada Morelos Puebla desde pequeño mostró su pasión por el beisbol la cual fue creciendo para llevarlo a ser mejor como pitcher.

A Carmona se le recuerda cómo aficionado de los Yankees de Nueva York, por su labor dentro y fuera del diamante un activo de la comunidad por lo que este domingo 11 de diciembre se llevará a cabo un cuadrangular el cual llevará su nombre en homenaje en memoria por su aportación al Rey de los deportes.

Su familia la señora Manuela Calixto Rojo, su hija Martha Carmona Calixto relatan que no había domingo en el que “El Zurdo” Carmona, no pisara un diamante, muchas veces salía de su trabajo para no perderse el juego.

Foto: Cortesía | Marta Carmona

De su natal ciudad emigró a Veracruz y luego a San Miguel Allende para después llegar a Tequisquiapan en donde conocería a su amada esposa y haría familia teniendo 5 hijos, Salvador, Francisca, Tomás, Alejandro, Martha y Rosío, quienes continuarían con la tradición de beisbol.

En Tequisquiapan empezó a jugar con Los cardenales visitando diferentes lugares de Michoacán ya que en la región no había como tal liga.

En 1982 junto con su compadre Javier Naranjo crearía la novena de Sultanes, la cual se iría formalizando para estar participando en diferentes torneos.

De carácter fuerte pero muy alegre, “El Zurdo” Carmona emprendió a formar a la novena de Sultanes, quien logró jugar en diferentes ciudades. Siempre estuvo buscando un espacio para el béisbol siendo un promotor de su deporte quién activamente participó en la liga regional y sentó las bases de lo que hoy es el Polideportivo de Hacienda Grande.

Dentro de la Liga Regional fue una voz de mando en la sala de juntas y fue uno de los que suscribieron el acta constitutiva que hizo del beisbol una asociación civil.

Por las venas corría sangre de beisbolista y no se conformó con jugarlo lo fomentó también Tequisquiapan lo arropó y él pagó igual en el fomentando al Rey de los deportes.