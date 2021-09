Mauricio Kuri da certeza al rescate de Adolfo Ríos

Por sorpresa llegó el nombramiento de Adolfo Ríos como Director General Deportivo de Gallos Blancos, los malos resultados y la exigencia de los aficionados han despertado las alarmas y el interés del gobernador electo para apoyar al Club Querétaro.

“Esta decisión nos va a traer grandes momentos y alegrías, en este sexenio los Gallos Blancos tienen que ser campeones, por eso en Querétaro los Gallos se van a quedar y van a tener todo el apoyo de gobierno del estado, los Gallos son el equipo de Querétaro y son ícono importante de nuestra ciudad” dijo Mauricio Kuri.





No solo el apoyo del comodato del estadio y el Cegar, también dijo que habrá remodelación del estadio y así mismo apoyo financiero que la ley le permita.

“Estos seis años las circunstancias a Gallos les van a llegar y deben estar preparados y de nuestra parte todo el apoyo van a tener, apoyos financieros que la ley me permite lo van a tener, y lo más importante es la certidumbre que los Gallos no se van a ir de Querétaro, ellos han tenido problemas económicos y siguen trabajando y eso nos habla del compromiso que tienen con el equipo, va haber Gallos para rato”.

Por su parte Gabriele Solares le dio la bienvenida a Adolfo Ríos al proyecto de Gallos Blancos, “hemos decidido que este comité tenga un director general para llevar a cabo de tomar todas las decisiones”, dijo.





ADOLFO RÍOS

Por su parte Adolfo Ríos optó por regresar a Gallos Blancos y declinar la oferta de Mauricio Kuri como Director del Indereq.

“Vamos a trabajar juntos porque no conozco otra forma de hacerlo, para nosotros es muy importante este apoyo como el que nuestro gobernador electo lo está haciendo, agradezco mucho la invitación de Mauricio que me había dicho para estar al frente de la dirección del deporte del estado, pero queremos hacer de Gallos un equipo importante, que haya una indemnidades con valores y que se hable más de lo que pase dentro de la cancha y no fuera de la cancha, tenemos sueños, a todos nos da una ilusión grande de levantar un título y hay que empezar a jugar las liguillas”, dijo Adolfo Ríos tras su nombramiento.

Gabriel Solares y Manuel Velarde integrarán el Comité Deportivo que tomará las decisiones y Adolfo Ríos será el Director General Deportivo