Máximo esfuerzo a equipos de la Liga Deportiva F11

La liga Deportiva F11 de San Juan del Río a cargo de la profesora Lizbeth Noguez Zúñiga deseó suerte a los equipos de futbol para esta temporada, al mismo tiempo que los invitó a dar su máximo esfuerzo tanto en el tema futbolístico como en el seguimiento a las medidas de salud y hacer de los encuentros seguros.

La liga inició en mayo de 2019, en ese entonces se llamó Liga Amateur de Futbol San Juan. Fue en el mes de noviembre que terminó el proyecto y salió ganador el nombre de Deportivo Visthá, tiempo después evolucionó a lo que hoy es Liga Deportiva F 11.

“Hicimos un torneo muy cortito donde el ganador salió en febrero, fue AICESA entonces hicimos dos equipos campeones”, explicó Noguez Zúñiga.

En este 2020 los planes estaban en arrancar la liga en marzo pero por la pandemia tuvo que parar.

“Ahora estamos haciendo juegos amistosos, lo que fue el fin pasado y este fin de semana, posiblemente el fin que sigue”.

La también entrenadora es pilar de dos proyectos uno que es la liga de futbol 11 femenil y a parte es administradora de la Kancha Soccer Place.

Recordó a las jugadoras el seguir el decálogo de sanidad que se entregó a las capitanas de los equipos.

“Son las medidas que estamos tomando en cuenta, son partidos amistosos no tenemos público únicamente jugadoras con su cuerpo técnico. En la cancha no debo tener más de 40 personas, obviamente no rebasamos esos números”.

Por último, recordó a los jugadores a portar y realizar uso adecuado de cubrebocas al ingresar y salir de las instalaciones de Kancha Soccer Place.

“Al término de sus actividades eviten socializar o reunirse dentro-fuera de las instalaciones como medida preventiva. Queda prohibido escupir dentro de las instalaciones”, finalizó.