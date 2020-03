McGregor dona un millón de euros para material de protección contra coronavirus

Londres, Reino Unido | AFP.- La estrella de las Artes Marciales Mixtas (UFC) Conor McGregor donó un millón de euros para la compra de material sanitario de protección contra el nuevo coronavirus en Irlanda.

McGregor envió un mensaje al ministro de Finanzas irlandés Paschal Donohoe y reveló su contenido en su cuenta de Twitter.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020

Donohoe había escrito previamente a McGregor para que lanzara un mensaje en favor de las medidas de protección contra el COVID-19 a sus 7,9 millones de seguidores en la popular red social.

"Hoy he comprado por valor de un millón de euros material de protección para el personal (sanitario) para que se entregue a todos los hospitales que luchan en la región de Leinster. Nuestra región más afectada hasta el momento", explicó McGregor.

"(Hospitales de) St James's, Mater, Tallaght, Beaumont, Vincent's. No estaríamos donde estamos sin estos valientes hombres y mujeres. ¡Que Dios les bendiga y los proteja!".

McGregor instó al gobierno irlandés a ir más allá en las medidas de protección y pidió la instauración de medidas de confinamiento más fuertes.

smg/mcd/dr

© Agence France-Presse