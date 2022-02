“Me había alejado del fútbol”: Hernán Cristante

De sorpresa le cayó la noticia a Hernán Cristante, quien ya tenía planes de ir a Europa y seguir preparándose como entrenador, en sus planes a corto plazo no estaba volver a dirigir pero se atravesó la oferta de Gallos Blancos.

“Me había alejado del fútbol, mi ruta de idea era cruzar el charco con mi familia, ese era mi objetivo de vida y las cosas cambian de un día para otro, mi idea era estar en Italia, hablé con mi señora y dijimos que había que mudar a la familia y llegó esta llamada y tuvimos una reunión en la que yo les dije que no me gusta llegar y cortar la cabeza a alguien, me comuniqué con Adolfo y con Gabriel, por eso viajé a Cancún para conocer todo, me llamó la atención la excelente comunicación que hay acá y eso me habla de que es una estructura bien organizada y me faculta Iara trabajar tranquilo”, dijo.

Adolfo Ríos, presidente del equipo y Aarón Padilla, director deportivo, fueron los encargados de presentar al nuevo entrenador.

“Es un gusto estar aquí para darle la bienvenida a Hernán Cristante, un arquero que toda su carrera nunca tuvo una situación extra cancha más que la calidad cómo portero, una situación de trabajo que tiene que ver con el orden y hay muchas razones que nos llevan a tomar esta decisión, es un proyecto nuevo que estamos comprometidos”, dijo Adulfo Ríos.

Por su parte Hernán Cristante se mostró agradecido por la confianza que le brinda esta institución.

“Agradecer esta invitación de Adolfo y Aaron a los dueños y socios, no estaría acá si la situación no fuera compleja y como dijo recién tenemos todos una línea que está muy claro retomar lo básico y la identidad, hay que rescatar los que hicieron bien y pulir en ese sentido queremos catapultarlo a los lugares que le corresponde, responderle a gente que son gente que apoya y respalda, estoy honrado de estar con ustedes y poder participar, sé que no es fácil pero entusiasma y motiva”.

Y agregó, “hay muy poco para planear, estar cuatro días entre partidos no te da tiempo para la preparación y la recuperación, vamos a rescatar muchas cosas que vimos buenas no pensar que vamos a entrar a un repechaje y una liguilla sino pensar en el juego del lunes, queremos tener ese tipo de objetivos como una liguilla, la idea es tener un equipo protagónico dentro de la cancha”.

Su primer contacto con en equipo le dejó un sabor diferente, el técnico analizó que son jugadores que tienen miedo a equivocarse y es algo que tiene que cambiar rápidamente.

“Ahí llegué y los conocí, el primer entrenamiento formal fue hoy, me da la sensación de que es un equipo que puede desarrollar más juego pero están cohibidos, tienen miedo de equivocarse y el equipo tiene que desarrollar eso, un equipo que habla poco, un equipo debe tener vida propia y eso es lo que hay que componer, estamos muy atados al error y la parte motivacional debe ser la parte de partida”.

JONATHAN DOS DANTOS

El delantero uruguayo sufrió una rotura de ligamentos por lo que se perderá lo que resta del torneo, la directiva ya analiza si contratar algún otro jugador en el ataque ante la falta de gol, así lo dijo Adolfo Ríos.

“Se tiene que hacer los estudios hoy tanto de Jonathan como Balanta, sí existe la posibilidad de abrir una ventana para traer un jugador, hay que hablar también con los dueños, porque no se trata solamente de decidir, hay que planear bien y ver el presupuesto”.

RAFAEL MONGE

Adolfo Ríos negó que exista una exclusividad con el representante de jugadores Rafael Monge.

“El tema que manejas con Rafa Monge el club no tiene ninguna exclusividad con ningún representante, no hay una situación más allá más que un vínculo para traer información y él no representa a los jugadores que juegan en Gallos”

