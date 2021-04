México tendrá equipo completo en el maratón de Tokio 2020

Fue presentado el equipo nacional de maratón que representará a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, encabezados por Andrea Ramírez, Úrsula Sánchez, Daniela Torres, Jesús Esparza, Joel Pacheco y José Luis Santana, quienes son los atletas que lograron la marca requerida.

En las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM), el presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) Antonio Lozano, aseguró que México tiene una gran oportunidad histórica y la confianza en estos seis atletas.

“Han hecho un excelente trabajo, los tres entrenadores y los seis atletas tienen una comunicación excelente, no conmigo nada más, si no con la parte técnica de la federación y han sido llevados en la forma en la que ellos han llevado su planeación, la federación ha hecho su trabajo, hemos compartido muchos sinsabores y también muchas cosas muy buenas”, aseguró.

México cuenta con equipo completo en la prueba de maratón, tanto femenil como varonil, para el experimentado fondista Joel Pacheco, confió en que lograrán su mayor esfuerzo en la justa japonesa.

“Estaré entrenando arduamente a las 13 semanas que nos queda de aquí al maratón, para mí es un orgullo representar a mi país es las segunda vez que lo haré, me motiva más que no solo son mis compañeros y amigos, sino que somos la selección olímpica, entreno con ellos, prácticamente vivimos en la misma calle, todo eso se comparte y motiva, vamos a dar mi mejor esfuerzo como siempre, tengan por seguro que nosotros no vamos a participar, vamos a competir y a eso es a lo que venimos”.

Por su parte, la mexiquense Andrea Ramírez Limón, quien cuenta con la mejor marca mexicana con un tiempo de 2 horas, 26 minutos y 34 segundos, espera llegar lo mejor posible a Tokio.

“Estando en mi mejor forma posible, obviamente corriendo mi mejor maratón, y como bien lo dice Toño es un maratón olímpico todo puede pasar, estoy motivada al 100 por ciento para cumplir el objetivo”.

La tapatía Úrsula Sánchez, confía en este equipo que pude hacer historia en Tokio y para eso se visualiza obteniendo una presea olímpica.

“Como los mejores y en lo personal siempre lo he pensado y lo deseo tener una medalla olímpica, no es fácil, porque me enfrento a lo mejor del mundo, pero creo que también puede ser la diferencia, siempre pensar que se puede y hacerlo, no me gusta hablar de lo que voy hacer, me gusta hacerlo, como lo hago siempre en cada carrera para tener una representación digna para todos ustedes, mejorando mis tiempos, siendo la mejor”, finalizó.