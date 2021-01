Meza San Vicente defiende a Cuervos

Armando Israel Meza San Vicente mantiene la fuerza y esperanza de pronto volver a los emparrillados, cuando la pandemia por Covid-19 lo permita, de vestir los colores de Cuervos y llegar a un campeonato.

Con el número 90.

“Llegué hace 2 años, venía de Espartanos, se terminó mi categoría fue que me enteré que Cuervos tiene la categoría Master y me integro al equipo, así que opto por visitarlos, me encantó el ambiente, la convivencia”, explicó el jugador.

Recordó la primera vez que defendió los colores de Cuervos, dijo estaba muy nervioso pues una vez que estás con el equipo tienes que proteger a los compañeros, a cada una de las personas de Cuervos, ya que ellos harán lo mismo.

Compromiso y dedicación son las constantes del jugador quien no detiene su preparación pese a estar fuera del campo, se mantiene con rutinas para estar en las mejores condiciones, una vez que la Federación convoque a los torneos.

“Una de mis fortalezas es la de ser perseverante, muchos toman de necio, trato de pasar los problemas, al ser constante no tengo límites, sin importar rival por lo testarudo que soy a veces”, explicó el jugador.

El jugador ha encontrado en el futbol americano total disciplina, le ha ayudado a crecer como persona, como deportista y como ser humano, pues no solo se trata de trabajar el físico sino los valores como respeto, amistad, honestidad.

Armando definió el juego como una forma de desestresarse de las ocupaciones.

“Una vez que uno entra al emparrillado todos los problemas quedan fuera, a partir de que pones pie en campo tu actitud cambia, te proyectas de forma positiva”, declaró.

Armando trata de mantener una mente ocupada se dedica apoyar al equipo y se mantiene activo, siendo una fortaleza para no decaer en otro problema que se pueda dar.

Los planes del jugador están con Cuervos portar la camiseta por muchos años más, ser mejor jugador de futbol americano, ya que es el deporte que ama.

A los lectores pidió reforzar sus cuidados, cuidar a sus familias, extremar medidas para evitar la propagación de Covid-19, y así pronto volver al juego.