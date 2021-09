Miss bikini Sanjuanense

Andrea Ivonne Castillo Uribe logró el primer lugar de la categoría de Miss bikini (hasta 163cm) en su debut en competencias, en la 48 edición del Clásico Mr. Querétaro que se llevó a cabo en la capital de la entidad, en el Teatro del IMSS por la Asociación de Fisicoculturismo y Fitness del Estado, afiliada a la WABBA Internacional.

La número uno señaló que el fisicoculturismo no es un deporte de momento sino un estilo de vida. Agradeció a su entrenador Salvador Chávez, a su esposo, el también campeón de Mr. México, Julio Osornio por apoyarla en este desafío.

“En lo personal me he dado cuenta que la disciplina deportiva en competencias me enseña a esforzarme y a buscar la victoria para alcanzar logros que me parecían inalcanzables. Agradezco a mi entrenador Salvador Chávez del gimnasio CH por la confianza y el apoyo que me brindó durante esta preparación”, contó Ivonne Castillo.

Muchos son los beneficios que ha encontrado en esta disciplina ayudándola a sentirse segura, disciplinada, con buena voluntad y con mucho aprecio por la vida, porque a través del deporte ha encontrado un motor para conseguir sus sueños.

“A mí siempre me ha gustado hacer deportes desde pequeña practicaba fútbol, basquetbol, natación y gimnasio. Mi esposo Julio Osornio me motivó a meterme a competir y quería vivir, sentir la bonita experiencia por participar; también porque me gusta cómo se basa el físico y la estética del cuerpo”, declaró la ganadora.

Siendo un ejemplo a seguir, Andrea Ivonne Castillo se mantiene constante en la disciplina con miras a seguir representando a San Juan del Río en diferentes escenarios.

Las horas de entrenamiento y sacrificios tuvieron por recompensa Andrea Castillo figurar en primer lugar en lo que fue una competencia muy difícil ya que normalmente la mayoría de las participantes hizo una preparación anual solo para esta competencia, por ello la importancia de haber llegado a ser la número uno, hecho que la lleva a ejemplar.

Siendo una mujer de retos, Castillo se mantiene en alto régimen en espera de seguir trazando nuevas metas y seguir poniendo en alto en nombre de San Juan del Río a nivel nacional.