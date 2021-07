Motivado de jugar con Gallos Blancos

Osvaldo Martínez se dijo ilusionado de volver al futbol mexicano, pero sobre todo de conseguir cosas importantes con los Gallos Blancos, destacando que sin duda el encuentro de este jueves por la noche será muy especial, sobre todo porque enfrentará a la institución con la que consiguió cosas importantes, pero ahora defenderá con todo, los colores de la escuadra queretana.

“Estoy con la misma ilusión, las mismas ganas de cuando fue la primera vez que pise tierras mexicanas, bastante motivado, llegue a un equipo muy serio en donde los objetivos están muy claros y nos enfrentamos a un rival que siempre ha sido protagonistas del torneo, sabemos que es la primera fecha, jugamos en casa y tenemos que hacer valer esa localia que es jugar con nuestro público, sé que es la primera jornada pero nosotros estamos preparados para empezar con el pie derecho y dejar los tres puntos en casa”.

El jugador paraguayo, señaló que la adaptación al sistema que quiere implementar Héctor Altamirano a este equipo, fue rápida y tratarán de demostrarlo en la primera fecha, además de que sabe que el duelo ante el conjunto de Coapa no será sencillo, pues cuentan con jugadores de gran jerarquía y que pueden resolver el partido a su favor en cualquier momento, por lo que deberán estar muy concentrados.

“Cada técnico tiene su forma, su estrategia,, su estilo de encarar cada partido y tuvimos bastante tiempo para trabajar y asimilar lo que quiere “Pity”, se asimiló bastante rápido el estilo y la forma que él quiere y creo que ante América va a ser una muy buena prueba para nosotros para tratar de hacer todo lo que venimos trabajando en la pretemporada, es un partido duro, difícil, porque ellos tienen mucha gente de jerarquía, mucha gente rápida, nosotros tenemos que hacer un partido inteligente, con mucha concentración, un partido en donde tenemos que cometer los menos posibles errores y a la hora de atacar, golpear bastante por que eso va a ser una constante de nosotros, de media cancha para adelante tenemos jugadores que pueden marcar la diferencia y ser contundentes porque eso va a ser importante contra estos equipos que sabes que si te llegan una o dos veces, pueden ser letales”.

Respectó al sentimiento que le genera enfrentar a su ex equipo en el futbol mexicano, aseguró que “los partidos contra el América siempre los voy a tomar de manera muy especial por el cariño que me tiene la afición, por la oportunidad que me brindaron de vestir esa camiseta y de conseguir cosas importantes con esa institución, le voy a estar agradecido eternamente, pero me toca llegar a Querétaro y ahora voy a defender estos colores con alma y vida como se dice”.